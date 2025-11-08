सिरमौर के शारीरिक शिक्षक यशवंत ने विश्व ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक, ग्रीस से गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत

जागरण संवाददाता, नाहन। विश्व ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जिला सिरमौर के पच्छाद उपमंडल के शारीरिक शिक्षक यशवंत सिंह ने कांस्य पदक जीत कर हिमाचल सहित देश का नाम रोशन किया है। विश्व ग्रैपलिंग (मलयुद्ध) चैंपियनशिप 1 से 4 नवंबर तक यूरोप के ग्रीस में आयोजित की गई।



शनिवार को अपने पैतृक गांव जयहर पहुंचने पर शारीरिक शिक्षक यशवंत सिंह का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। ग्रीस के लौट्राकी शहर में आयोजित हुई विश्व ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में जिला सिरमौर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जयहर के शारीरिक शिक्षक यशवंत सिंह 84 किलो भार के वेटनर्स वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

25 वर्ष से कुश्ती कर रहे यशवंत सिंह महाराष्ट्र में दो माह पूर्व आयोजित हुई 18वीं जीएफआई (ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया) प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने पर यशवंत सिंह का चयन अंतरराष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता के लिए हुआ था। 46 वर्षीय यशवंत सिंह पिछले 25 वर्षों से कुश्ती प्रतियोगिता में भी हिमाचल प्रदेश में अपना अहम स्थान बना चुके हैं।

ताईक्वांडो में जीता था गोल्ड मेडल इससे पहले 2005 में महाराष्ट्र में आयोजित हुए इंटर कॉलेज राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। वर्ष 2023-24 के मास्टर गेम्स नेशनल प्रतियोगिता में जूडो तथा आर्मस रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता था।