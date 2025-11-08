Language
    सिरमौर के शारीरिक शिक्षक यशवंत ने विश्व ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक, ग्रीस से गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत

    By Neha Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:34 PM (IST)

    सिरमौर के शारीरिक शिक्षक यशवंत ने ग्रीस में आयोजित विश्व ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। उनके गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया, जहाँ ढोल-नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन हुआ। इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा है, और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है।

    जिला सिरमौर के पच्छाद निवासी शिक्षक यशवंत सिंह का गांव पहुंचने पर स्वागत किया गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, नाहन। विश्व ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जिला सिरमौर के पच्छाद उपमंडल के शारीरिक शिक्षक यशवंत सिंह ने कांस्य पदक जीत कर हिमाचल सहित देश का नाम रोशन किया है। विश्व ग्रैपलिंग (मलयुद्ध) चैंपियनशिप 1 से 4 नवंबर तक यूरोप के ग्रीस में आयोजित की गई।

    शनिवार को अपने पैतृक गांव जयहर पहुंचने पर शारीरिक शिक्षक यशवंत सिंह का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। ग्रीस के लौट्राकी शहर में आयोजित हुई विश्व ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में जिला सिरमौर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जयहर के शारीरिक शिक्षक यशवंत सिंह 84 किलो भार के वेटनर्स वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

    25 वर्ष से कुश्ती कर रहे यशवंत सिंह

    महाराष्ट्र में दो माह पूर्व आयोजित हुई 18वीं जीएफआई (ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया) प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने पर यशवंत सिंह का चयन अंतरराष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता के लिए हुआ था। 46 वर्षीय यशवंत सिंह पिछले 25 वर्षों से कुश्ती प्रतियोगिता में भी हिमाचल प्रदेश में अपना अहम स्थान बना चुके हैं। 

    ताईक्वांडो में जीता था गोल्ड मेडल

    इससे पहले 2005 में महाराष्ट्र में आयोजित हुए इंटर कॉलेज राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। वर्ष 2023-24 के मास्टर गेम्स नेशनल प्रतियोगिता में जूडो तथा आर्मस रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता था।

    पच्छाद की जयहर पंचायत के हैं निवासी

    यशवंत सिंह पुत्र बृज मोहन सिंह पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की जयहर पंचायत के निवासी हैं। जो लंबे समय से भारतीय ग्रैपलिंग संघ के सदस्य हैं। संघ द्वारा पिछले कुछ वर्षों से भारत में ग्रेपलिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रहे हैं। जिससे की अब सरकार द्वारा सभी स्कूलों और कॉलेज में भी शुरू करने जा रही है। 
    यशवंत सिंह ने बताया कि पहली बार ग्रेपलिंग प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया और देश के लिए कांस्य पदक जीत कर लाया हूं।

