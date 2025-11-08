हिमाचल: सरकारी कार्यालय के बाहर बुजुर्ग का मुंह काला कर पीटने वाली महिला की बढ़ी मुश्किल, विरोध में उतरे संगठन, FIR दर्ज

संवाद सहयोगी, देहरा (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में सरकारी कार्यालय के बाहर 82 वर्षीय बुजुर्ग का मुंह काला कर पीटने के मामले में आरोपित महिला के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। देहरा मिनी सचिवालय के बाहर हुए मामले में आरोपित महिला के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। घटना को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।



शुक्रवार दोपहर को एसडीएम कोर्ट कार्यालय के बाहर एक महिला ने रक्कड़ निवासी बुजुर्ग के चेहरे पर कालिख पोतने के साथ ही उनकी पिटाई की थी। किसी ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं बुजुर्ग बुजुर्ग ने इस संबंध में पुलिस के पास शिकायत दी थी। पीड़ित बुजुर्ग कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं। वह समय-समय पर रक्कड़ के अस्पताल सहित अन्य भूमि संबंधित मामलों को उठाते रहे हैं। भूमि विवाद को लेकर ही पीड़ित बुजुर्ग व आरोपित महिला एसडीएम कोर्ट में एक पेशी के लिए आए थे।

बार एसोसिएशन ने की घटना की निंदा वहीं दूसरी तरफ बार एसोसिएशन देहरा के अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय ने इस घटना की निंदा की है। उनका कहना है कि एक बुजुर्ग पर हाथ उठाना कानूनन गलत होने के साथ ही सामाजिक रूप से भी अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

विरोध का यह तरीका नहीं घियोरी पंचायत की प्रधान पूनम धीमान व वरिष्ठ नागरिक मंच देहरा के उपाध्यक्ष भूपेश उप्पल ने भी इस घटना की निंदा की है। उनके अनुसार किसी बात का विरोध का यह तरीका नहीं हो सकता। किसी बुजुर्ग पर हमला करना शर्मनाक है।

उच्चस्तरीय जांच की मांग भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं पूर्व युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अचल पठानिया ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि सरेआम देहरा में किसी बुजुर्ग की पिटाई हो रही हो रही थी तो पुलिस प्रशासन कहां सोया था। एक महिला ने पुलिस कर्मचारी के सामने बुजुर्ग को थप्पड़ मारा तो पुलिस वाले ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। उन्होंने शंका जताई है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है।