सिरमौर के विश्वजीत ने तलवारबाजी में जीता मेडल, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दिखाएंगे अब दमखम
सिरमौर के विश्वजीत ठाकुर ने तलवारबाजी में कांस्य पदक जीता, उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। अमृतसर में आयोजित अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेलों में यह सफलता मिली। अब उनका चयन खेलो इंडिया विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो कोटा में होगी। विश्वजीत ने पहले भी कई प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं और शारीरिक शिक्षा में स्नातक कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के युवा ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए तलवारबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। विश्वजीत ठाकुर पुत्र राजेश ठाकुर पच्छाद उपमंडल के मलाणा गांव का निवासी है। 10 से 12 नवंबर तक अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेलों की तलवारबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया है।
राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दमखम दिखाएंगे विश्वजीत
विश्वजीत ठाकुर का चयन अब आगामी खेलो इंडिया विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो राजस्थान के कोटा शहर में नवंबर के अंतिम सप्ताह में होनी है।
बैचलर ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे
इससे पहले 9 नवंबर को विश्वजीत ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य टूर्नामेंट में भी पदक जीता, जिससे उन्हें सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जगह मिली। विश्वजीत ठाकुर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के तहत आने वाले एसएसजीएस कॉलेज माहिलपुर से बैचलर ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं।
इन खेलों में दिखा चुके हैं प्रतिभा
इससे पहले भी 2014-15 पुणे कैडेट राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में रजत, 2016 ग्वालियर 26वीं जूनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में रजत, 2018 के 64वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों में कांस्य पदक, 2018-19 अमृतसर खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में कांस्य पदक, 2020 ओडिशा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेलों में कांस्य पदक, 2022 जम्मू खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में कांस्य पदक, 2023 लखनऊ रजत और उत्तर पूर्व विश्वविद्यालय खेलों में कांस्य पदक, 2024 में अमृतसर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल कांस्य पदक और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी असम में 5वीं रैंक प्राप्त की थी।
