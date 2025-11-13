सिरमौर के विश्वजीत ने तलवारबाजी में जीता मेडल, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दिखाएंगे अब दमखम

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के युवा ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए तलवारबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। विश्वजीत ठाकुर पुत्र राजेश ठाकुर पच्छाद उपमंडल के मलाणा गांव का निवासी है। 10 से 12 नवंबर तक अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेलों की तलवारबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दमखम दिखाएंगे विश्वजीत विश्वजीत ठाकुर का चयन अब आगामी खेलो इंडिया विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो राजस्थान के कोटा शहर में नवंबर के अंतिम सप्ताह में होनी है। बैचलर ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे इससे पहले 9 नवंबर को विश्वजीत ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य टूर्नामेंट में भी पदक जीता, जिससे उन्हें सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जगह मिली। विश्वजीत ठाकुर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के तहत आने वाले एसएसजीएस कॉलेज माहिलपुर से बैचलर ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं।