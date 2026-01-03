'101 दुर्घटनाओं में 63 मौतें', सिरमौर में सड़क सुरक्षा अभियान का आगाज, निकाली गई जागरूकता रैली
जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा '38वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026' के तहत जिला सिरमौर में 'सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान' चलाया जा रहा है, जो एक से 31 जनवरी तक चलेगा।
इसी कड़ी में शनिवार को नाहन में डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा, पुलिस अधीक्षक निश्चित सिंह नेगी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोना चंदेल ने बाइक सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया।
'यातायात नियमों के उल्लंघन से बढ़े हादसे'
मीडिया से बात करते हुए डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने कहा कि पिछले कुछ सालों से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है , इसका मुख्य कारण यातायात नियमों के उल्लंघन करना है। इन्हीं सड़क हादसों को कम करने को लेकर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
101 वाहन दुर्घटना, 63 लोगों की मौत
वर्ष 2025 में जिला सिरमौर में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए 101 वाहन दुर्घटना हुई, जिसमें 63 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। डीसी ने जिला के लोगों से अपील की है कि वह अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी प्रकार का वाहन न दें, जब तक कि वह 18 साल के न हो जाएं।
जागरूकता अभियान लगातार जारी
वहीं, जिला सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चित सिंह नेगी ने कहा कि बढ़ते सड़क हादसों को लेकर सिरमौर पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चलाती रहती है। ताकि सड़क हादसों को कम किया जा सके।
दुर्घटना से बचने के लिए क्या करें?
आरटीओ सिरमौर सोना चंदेल ने कहा कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन, हेडफोन या अन्य गैजेट्स का प्रयोग न करें, ध्यान भटकने से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। रात के समय या कम रोशनी में चमकीले अथवा रिफ्लेक्टिव कपड़े पहनें, ताकि वाहन चालक आपको आसानी से देख सकें। आवश्यकता होने पर टॉर्च का प्रयोग भी करें।
सड़क पार करते समय रखें ध्यान
आरटीओ ने बताया कि बच्चों के साथ सड़क पार करते समय उनका हाथ पकड़कर चलें और उन्हें सुरक्षित पैदल चलने की आदतें सिखाएं। खड़ी गाड़ियों के बीच से या आगे-पीछे से सड़क पार न करें, क्योंकि इससे दृश्यता कम हो जाती है और दुर्घटना का खतरा रहता है।
