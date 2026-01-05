पांवटा साहिब में दो नशा तस्करों को 4-4 साल की जेल, 50 हजार रुपए का लगा जुर्माना; NDPS एक्ट के तहत मिली सजा

जागरण संवाददाता, नाहन। पांवटा साहिब की अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दो दोषियों गुरमीत सिंह और संजय चौधरी को 4-4 साल के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास होगा।

क्या है पूरा मामला? उपजिला न्यायवादी (Sub-Divisional Attorney) जतिंदर कुमार शर्मा ने बताया है कि यह मामला 2 जून 2018 का है, जब पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 किलो 530 ग्राम चूरापोस्त बरामद किया था। इस दौरान पुलिस ने राजबन की ओर से गोंदपुर चूरापोस्त बेचने आ रहे बाइक सवार दो लोगों को गिरफ्तार किया था।

पांवटा साहिब थाने में दर्ज था FIR आरोपियों की पहचान गुरमीत सिंह पुत्र स्वर्गीय छितरुराम (निवासी- गांव निहालगढ़, तहसील पांवटा साहिब) और संजय चौधरी पुत्र दुनी चंद (निवासी- गांव ज्वालापुर, तहसील पांवटा साहिब) के रूप में हुई। आरोपियों के खिलाफ पांवटा साहिब थाने में मामला दर्ज किया गया था।