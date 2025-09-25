Language
    नवरात्रि में बाला सुंदरी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, चौथे दिन 131 ग्राम सोना के साथ 11 लाख चढ़ावा

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 06:24 PM (IST)

    उत्तर भारत के प्रसिद्ध महामाया श्री बाला सुंदरी मंदिर में नवरात्रि के चौथे दिन 9200 भक्तों ने दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। भक्तों ने माता को 131 ग्राम सोना 6 किलो 252 ग्राम चांदी और 11 लाख 82 हजार 390 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। पहले चार नवरात्रों में 48 हजार 400 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और 48 लाख 80 हजार 510 रुपए भेंट किए।

    महामाया श्री बाला सुंदरी मंदिर में नवरात्रि के चौथे दिन 9200 भक्तों ने दर्शन किए (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, नाहन। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल महामाया श्री बाला सुंदरी मंदिर में चल रहे आश्विन नवरात्र मेले के चौथे दिन 9200 भक्तों ने माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्तों ने माता को 131 ग्राम सोना, 6 किलो 252 ग्राम चांदी तथा 11 लाख 82 हजार 390 रुपए चौथे नवरात्रि में भेंट किए।

    सुबह से ही भक्तों की लाइन माता के दर्शनों के लिए लगनी आरंभ हो गई थी। पहले चार नवरात्रों में 48 हजार 400 श्रद्धालुओं ने अभी तक माता के दर्शन किए तथा 48 लाख 80 हजार 510 रुपए माता को भेंट किए।

    महामाया श्री बाला सुंदरी मंदिर न्यास त्रिलोकपुर द्वारा हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ तथा हिमाचल से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी, पार्किंग, ठहरने व भंडारे की उचित व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि दिन-रात 400 जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं।