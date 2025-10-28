नाहन मेडिकल कॉलेज के स्थानांतरण पर घमासान, बिंदल का सुक्खू सरकार पर निशाना, ...केंद्र से करोड़ों मिलने पर भी काम क्यों नहीं?

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार नाहन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर ताला लगाने की पूरी ताकत झोंक रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 261 करोड़ रुपए दिए। जिससे 300 बिस्तरों के अस्पताल की 11 मंजिलों में से 7 मंजिल का एक भवन बन भी चुका है।

पिछले 3 साल से अस्पताल भवन का निर्माण का काम बंद पड़ा है और अब ताला लगाने का फरमान जारी हो गया है।



भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मंगलवार को नाहन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि माता और शिशु अस्पताल के निर्माण के लिए केंद्र से मिले 21 करोड़ रुपये और नर्सिंग कॉलेज के लिए स्वीकृत 70 करोड़ रुपये के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिससे धन के दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई है।