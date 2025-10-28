Language
    नाहन मेडिकल कॉलेज के स्थानांतरण पर घमासान, बिंदल का सुक्खू सरकार पर निशाना, ...केंद्र से करोड़ों मिलने पर भी काम क्यों नहीं?

    By Neha Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:19 PM (IST)

    नाहन मेडिकल कॉलेज के स्थानांतरण पर विवाद गहरा गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर कॉलेज को बंद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्र से मिले धन के दुरुपयोग की आशंका जताई और स्थानांतरण के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बिंदल ने इसे नाहन और सिरमौर की जनता के साथ अन्याय बताया और सरकार पर विकास रोकने का आरोप लगाया।

    Hero Image

    जिला सिरमौर के नाहन में मेडिकल कॉलेज को लेकर पत्रकार वार्ता करते हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल व अन्य।

    जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार नाहन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर ताला लगाने की पूरी ताकत झोंक रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 261 करोड़ रुपए दिए। जिससे 300 बिस्तरों के अस्पताल की 11 मंजिलों में से  7 मंजिल का एक भवन बन भी चुका है।

    पिछले 3 साल से अस्पताल भवन का निर्माण का काम बंद पड़ा है और अब ताला लगाने का फरमान जारी हो गया है। 

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मंगलवार को नाहन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि माता और शिशु अस्पताल के निर्माण के लिए केंद्र से मिले 21 करोड़ रुपये और नर्सिंग कॉलेज के लिए स्वीकृत 70 करोड़ रुपये के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिससे धन के दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई है। 

    स्थानांतरित करने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण

    डॉ. बिंदल ने मेडिकल कॉलेज को नई जगह पर स्थानांतरित करने के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यदि यह निर्णय तीन साल पहले लिया गया होता, तो कई व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी होतीं। उन्होंने वन विभाग की स्वीकृति, बिजली और पानी की व्यवस्था, ड्राइंग और टेंडर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। 

    यह कदम नाहन और सिरमौर की जनता से अन्याय

    उन्होंने कहा कि जहां पहले से सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां से स्थानांतरित होने में 1000 करोड़ रुपए तक की आवश्यकता होगी। यह कदम नाहन और सिरमौर की जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के तीन वर्षों में विकास के बजाय 'तालाबंदी' हुई है। 
    इस पत्रकार वार्ता में विनय गुप्ता, मनीष चौहान, तपिंदर शर्मा, राकेश गर्ग, संजय कुमार और अरुण चौहान भी उपस्थित रहे।


