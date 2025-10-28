हिमाचल के सरकारी स्कूल में बच्चे से क्रूरता, टीचर ने कपड़े उतारकर कांटेदार झाड़ी से पीटा, वीडियो वायरल होने पर संज्ञान

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में जिला चंबा के भरमौर में बच्चे के कान का पर्दा फाड़ने के बाद अब शिमला एक सरकारी स्कूल में बच्चे को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। शिमला जिला के रोहड़ू उपमंडल में एक स्कूली बच्चे को शिक्षिका ने क्रूरता से पीटा है।



शिक्षिका का बच्चे को पीटने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दिख रहा है कि शिक्षिका बच्चे की कमीज उतारकर कांटेदार झाड़ी से पिटाई कर रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है।

वीडियो में दिख रहा है कि कुर्सी पर अन्य शिक्षक भी बैठे हैं, जो सिर नीचे करके बैठे हुए हैं, लेकिन कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। रोहड़ू के गावना स्कूल का मामला मामला रोहड़ू उपमंडल के अंतर्गत आने वाले सरकारी प्राथमिक विद्यालय गावाना (केंद्र कुटारा) का है, जहां की मुख्य अध्यापिका रीना राठौर पर एक छात्र को झाड़ी (कंटेदार झाड़ी) से मारने का आरोप लगा है।

वीडियो सामने आने के बाद विभाग ने लिया संज्ञान वीडियो सामने आने के बाद उप निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा शिमला ने मामले को गंभीर मानते हुए इसे बालकों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 का उल्लंघन बताया है, जिसमें बच्चों को शारीरिक दंड देने पर सख्त रोक है।