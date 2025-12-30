Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सिरमौर की मेघा कंवर ने रचा इतिहास, तीसरे प्रयास में HAS परीक्षा में टॉपर बनी; पिता हैं किसान

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:32 PM (IST)

    सिरमौर जिले के राजगढ़ उपमंडल की मेघा सिंह कंवर ने अपने तीसरे प्रयास में एचएएस परीक्षा में टॉप किया है। लगातार असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मान ...और पढ़ें

    Hero Image

    सिरमौर की मेघा सिंह कंवर ने एचएएस परीक्षा में टॉप किया है।

    जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल के धनेच मानव पंचायत के खनीवड़ गांव की मेघा सिंह कंवर ने एचएएस परीक्षा में टॉप किया है। मेघा कंवर का एचएएस परीक्षा का यह तीसरा प्रयास था। वर्ष 2023 में पहला प्रयास और वर्ष 2024 में दूसरा प्रयास किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोनों ही प्रयास असफल रहे। मगर हिम्मत नहीं, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार तैयारियां जारी रही। मार्च 2025 में एलाइड की परीक्षा पास की, मगर यहां भी अंत में किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसके बाद मेघा का जुनून और बढ़ता चला गया। मेघा ने थाम लिया था कि प्रशासनिक अधिकारी बन कर ही रहना है।

    जून 2025 में तीसरी बार एचएएस की परीक्षा दी। मंगलवार देर शाम को घोषित परीक्षा परिणाम में हिमाचल प्रदेश में टॉप किया। मेघा कंवर किसान एवं बागवान नरेंद्र ठाकुर की बेटी हैं। भाई कारण कंवर हिमाचल प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत है, जबकि माता अनीता ठाकुर गृहणी है।

    मेघा कंवर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से की। जबकि उसके बाद छठी कक्षा में उसका चयन जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालय नाहन के लिए हो गया। नवोदय स्कूल से 12 वी की परीक्षा पास करने के बाद डॉक्टर वाईएस परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय नौणी सोलन से बीएससी तथा एमएससी वानिकी विषय में की।

    उसके बाद 2022 से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। जिसके बाद अब तीसरे प्रयास में सफलता में मिली। मेघा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और गुरुजनों को दिया है।