सिरमौर में हादसों को दावत दे रहा नाहन-कुमारहट्टी हाईवे पर बिखरा मलबा, बड़े-बड़े पत्थरों से परेशान हुए वाहन चालक

नाहन-सराहां-कुमारहट्टी नेशनल हाईवे 907 ए पर बरसात के कारण जगह-जगह मलबा और बड़े पत्थर जमा हो गए हैं जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। सराहां के पास धरायार में पिछले एक महीने से बड़ी चट्टानें सड़क पर पड़ी हैं जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। वीरवार को भी यहां एक हादसा होते-होते बचा।

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर में बरसात के मौसम में नेशनल हाईवे, राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग व संपर्क मार्ग का बहुत बुरा हाल हुआ है। सड़कों की हालत ऐसी हो गई है कि सड़क में गड्ढे हैं या गढ़ों में सड़क वाहन चालकों को समझ ही नहीं आ रहा है। जिला सिरमौर मुख्यालय नाहन को राजधानी शिमला से जोड़ने वाले नाहन सराहां कुमारहट्टी नेशनल हाईवे 907ए में भी बरसात ने खस्ताहाल कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सड़क में जगह-जगह मलबा व बड़े-बड़े पत्थर तथा गड्ढे वाहन चालकों के लिए दुर्घटना और परेशानी का कारण बन रहे हैं। सराहां से 5 किलोमीटर दूर धरायार में बड़ी-बड़ी चट्टानों पिछले 1 महीने से सड़क पर ही है, जिसके चलते इस पॉइंट पर वाहनों को निकालने के लिए बहुत कम जगह बची है, यहां पर सड़क तंग होने लगातार हादसों का डर लगा रहता है।

वीरवार को भी यहां पर एक हादसा होते-होते बाल बाल बचा, जब दोनों तरफ से गाड़ियां पहुंची और टकराने से बाल बाल बची। नेशनल हाईवे द्वारा एक माह बीत जाने पर भी इन बड़े-बड़े चट्टानों को अभी तक सड़क से नहीं हटाया है।इसके अतिरिक्त लादू के समीप भारी मात्रा में मलबा सड़क पर ही पड़ा है।