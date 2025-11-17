हिमाचल: पांवटा साहिब में लिव इन में रह रही उत्तर प्रदेश की 50 वर्षीय महिला की हत्या, हरियाणा निवासी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। सिरमौर जिले के औद्योगिक क्षेत्र पांवटा साहिब में हरियाणा के एक व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही उत्तर प्रदेश की महिला की रविवार रात को हत्या कर दी गई।



पांवटा साहिब पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार देवी नगर में बीती रात 50 वर्षीय माला देवी निवासी उत्तर प्रदेश की उसी के पार्टनर शीशपाल निवासी इस्माइलपुर हरियाणा ने हत्या कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कमरे में मिली महिला की लाश महिला की कमरे में लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से आरोपित को दबोच लिया है। महिला की लाश को कब्जे में लेने से पहले पुलिस ने फॉरेंसिक जांच टीम को बुलाया।

12 साल से लिव इन में थे दोनों बताया जा रहा है कि महिला और पुरुष देवीनगर में एक किराये के मकान में 12 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। महिला की लाश उसी कमरे से बरामद हुई है, जहां वह अपने पार्टनर के साथ रहती थी।