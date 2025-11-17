हिमाचल: पांवटा साहिब में लिव इन में रह रही उत्तर प्रदेश की 50 वर्षीय महिला की हत्या, हरियाणा निवासी गिरफ्तार
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली 50 वर्षीय माला देवी, जो हरियाणा के शीशपाल के साथ लिव-इन में रह रही थी, की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी शीशपाल को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों 12 साल से लिव-इन रिलेशनशिप में थे।
जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। सिरमौर जिले के औद्योगिक क्षेत्र पांवटा साहिब में हरियाणा के एक व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही उत्तर प्रदेश की महिला की रविवार रात को हत्या कर दी गई।
पांवटा साहिब पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार देवी नगर में बीती रात 50 वर्षीय माला देवी निवासी उत्तर प्रदेश की उसी के पार्टनर शीशपाल निवासी इस्माइलपुर हरियाणा ने हत्या कर दी।
कमरे में मिली महिला की लाश
महिला की कमरे में लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से आरोपित को दबोच लिया है। महिला की लाश को कब्जे में लेने से पहले पुलिस ने फॉरेंसिक जांच टीम को बुलाया।
12 साल से लिव इन में थे दोनों
बताया जा रहा है कि महिला और पुरुष देवीनगर में एक किराये के मकान में 12 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। महिला की लाश उसी कमरे से बरामद हुई है, जहां वह अपने पार्टनर के साथ रहती थी।
15 साल पहले हो गई थी पति की मौत
शुरुआती जांच में पता चला है कि माला देवी के पति की मृत्यु 15 वर्ष पहले हो गई थी, जिसके बाद से वह शीशपाल के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी।
अकसर लड़ते रहते थे दोनों
आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि यह जोड़ा अक्सर लड़ाई-झगड़ा करता था। अकसर इनके कमरे से शोर सुनाई देता था।
आरोपित को किया गिरफ्तार : डीएसपी
पांवटा साहिब के डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। दोनों काफी समय से पार्टनर की तरह रह रहे थे। आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है।
