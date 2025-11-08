हिमाचल: पढ़ाते समय फोटो खिंचवाने का शिक्षकों ने जताया विरोध, संघ पदाधिकारी बोले- मनोबल गिराने का घिनौना प्रयास

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश विद्यालय प्रवक्ता संघ ने प्रवक्ताओं को नौवीं तथा दसवीं कक्षाओं को पढ़ाते समय फोटो खींचने के आदेश का विरोध किया है। संघ ने इसे शिक्षकों को अपमानित करने वाला आदेश बताया है।



प्रवक्ता संघ के राज्य चेयरमैन सुरेंद्र पुंडीर ने यहां जारी बयान में कहा कि इस प्रकार के आदेश बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने इन निर्देशों को वापस लेने की मांग उठाई है।

