हिमाचल: जब असल पुलिस से हुआ फर्जी खाकी का सामना, 2 गाड़ियों में हूटर बजाते पहुंचे पंजाब व हरियाणा के नकली अफसर पकड़े

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में नकली पुलिस अफसर बनकर घूम रहे दो लोग पकड़े गए हैं। श्रीरेणुकाजी क्षेत्र में सोमवार शाम को यह मामला सामने आया। जब खुद को पुलिस अधिकारी बताने वाले फर्जी अफसरों का सामना असली पुलिस से हुआ।

हूटर बजाते हुए जा रही थी दो गाड़ियां श्रीरेणुकाजी पुलिस टीम ददाहू-संगडाह सड़क पर गश्त पर मौजूद थी। तभी श्रीरेणुकाजी मंदिर की तरफ से दो गाड़ियां, एक बोलेरो एचपी 28ए-8771 और दूसरी इनोवा एचपी 07ई-0791 तेज आवाज में हूटर बजाती हुई संगड़ाह चौक पर पहुंची। इन गाड़ियों पर पुलिस के बोर्ड लगे थे और इनोवा की पिछली सीट पर तीन सितारे लगाए एक शख्स पूरे रौब के साथ बैठा था।

रुकने का इशारा किया तो और तेज कर दी स्पीड जब ड्यूटी पर तैनात पुलिस टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया, तो रुकने के बजाय चालकों ने गाड़ियों को और तेज भगा लिया, जिससे किसी बड़ी साजिश का शक यकीन में बदल गया।

दो थानों की पुलिस पड़ गई पीछे श्रीरेणुकाजी पुलिस ने बिना वक्त गंवाए संगड़ाह और हरिपुरधार पुलिस को अलर्ट कर दिया। ये गाड़ियां जितनी तेजी से बच निकलने की कोशिश कर रही थीं, पुलिस का शिकंजा उतनी ही मजबूती से कसता गया।

हरिपुरधार में घेराबंदी कर रोकी दोनों गाड़ियां आखिरकार हरिपुरधार में पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों गाड़ियों को रोक लिया। तलाशी के दौरान इनोवा के अंदर का नजारा देख पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। हरियाणा निवासी से पकड़े हथियार जिला सिरमौर के पुलिस अधीक्षक निश्चित सिंह नेगी ने बताया कि चेक करने पर बोलेरो में ड्राइवर सहित चार व्यक्ति बैठे थे, जिसमें ड्राइवर सीट पर बैठा व्यक्ति चालक आमिर हुसैन पुत्र सादिक अली निवासी गांव कुंभरा, डाकघर देवथ, तहसील चौपाल, जिला शिमला था। वहीं, इनोवा गाड़ी में 34 वर्षीय अजय निवासी गांव अलीपुर खालसा, घरोंडा, जिला करनाल (हरियाणा) था, जिसके पास हथियार भी पाए गए।

रिवाल्वर, गन व जिंदा रौंद बरामद एक रिवॉल्वर व 7 जिंदा रौंद और एक गन 315 बोर राइफल, मैगजीन व 5 जिंदा रौंद के साथ पाई गई। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपित ने रिवॉल्वर व गन 315 बोर का लाइसेंस पेश किया, जो एरिया वैलेडिटी स्टेट/एनए पाया गया। ये आर्म लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन था।

पंजाब निवासी था पुलिस की वर्दी में इसी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहने हुए था। वर्दी पर एचपीपी बैज, कंधे पर 3 स्टार वाली कमीज पहनी थी। उदय शर्मा निवासी मकान नंबर 708/C गोविंदनगर बीटीसी नयागांव, डाकघर नयागांव, जिला एसएएस नगर मोहाली पंजाब का निवासी है।