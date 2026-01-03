Sirmaur News: रोनहाट में बाइक और पिकअप की भीषण टक्कर, युवक की मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र की उप तहसील रोनहाट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप बाइक पिकअप की टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार शाम को बाइक सवार युवक नवीन कुमार पुत्र आत्माराम निवासी कुमली डाकघर शरली मानपुर जिला सिरमौर शिलाई की तरफ से तेज रफ्तार में बाइक चला कर अपने घर की ओर जा रहा था कि इसी दौरान अनियंत्रित बाइक मोड़ पर सामने से आ रही पिकअप से जा टकराई।

पिकअप से टकराने के बाद बाइक नीचे खड़ में गिरी। जिसके चलते बाइक सवार नवीन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने हादसे की जानकारी रोनहाट पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को खड़ से निकाल कर शिलाई अस्पताल के शव गृह में पहुंचाया। रविवार को शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। उधर पांवटा साहिब के डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर ने बाइक दुर्घटना में युवक की मौत की पुष्टि की है।

स्कूटी व कार टक्कर में एक व्यक्ति घायल पांवटा साहिब उपमंडल के नवादा के रहने वाले हिमांशु सैणी ने पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, वह अपने पिता के साथ स्कूटी नंबर HP17C-5923 पर सवार होकर अपने निजी काम से बातापुल चौंक पांवटा साहिब पर थे। स्कूटी को उसके पिता चला रहे थे।

जब वे भुपपूर शिव मन्दिर के पास पहुंचे, तो लिंक रोड़ किशनपुरा की तरफ से एक सिलवर रंग की कार नंबर HP17C-0507 बहुत तेज रफ्तार से आई और उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों सड़क पर गिर गए और उसके पिता को टांग में काफी चोट लग गई, जिनका सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में इलाज करवाया गया। यह हादसा कार चालक द्वारा अपनी कार को गलत तरीके और तेज रफ्तार से चलाने के कारण हुआ है।

माजरा बाजार में पलटी कार, ओवरस्पीड बनी वजह जिला सिरमौर के माजरा बाजार में शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार से पीछे से आई एक कार ने आगे चल रही कार को टक्कर मार दी। जिससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई।

गनीमत यह रही कि कार में सवार लोगों की जान बाल-बाल बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पीछे से आने वाली कार काफी तेज रफ्तार में थी। चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते यह हादसा हुआ। घटना के बाद कुछ देर के लिए बाजार में अफरा-तफरी मच गई और सड़क पर यातायात भी बाधित रहा।