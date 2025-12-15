चालदा महासू महाराज: 6 दिन 14 घंटे की यात्रा के बाद पश्मी में मंदिर पहुंचे देवता, रातभर इंतजार में खड़े रहे श्रद्धालु

जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर के गिरिपार में संक्रांति के अवसर पर तड़के ठीक 4 बजे पश्मी गांव में छत्रधारी श्री चालदा महासू महाराज विधिवत रूप से मंदिर में विराजमान हो गए। उत्तराखंड के दसऊ गांव से 7 दिनों की कठिन और तपस्वी पैदल यात्रा पूर्ण कर छत्रधारी श्री चालदा महासू महाराज पश्मी पहुंचें।



रात लगभग 11 बजे हजारों भक्तों के साथ महाराज शिलाई व 2 बजे पश्मी में पहुंचे, पारंपरिक एवं धार्मिक मंत्र उच्चारण के बाद तड़के 4 बजे मंदिर में विराजमान हुए। जहां उनका अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ स्वागत किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पालकी गांव में पहुंचते ही श्रद्धालुओं की आंखें हुई नम महाराज का छत्र और पालकी के दर्शन करते ही कई श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं। जब महाराज की पावन पालकी पश्मी गांव की सीमा में पहुंची, तो वातावरण में एक अद्भुत आध्यात्मिक स्पंदन महसूस किया गया। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही “जय महासू महाराज” के गगनभेदी जयघोष गूंज उठे।

6 दिन 14 घंटे में पूरी हुई देव यात्रा उत्तराखंड के दसऊ गांव से 8 दिसंबर दोपहर 2 बजे प्रस्थान कर छत्रधारी श्री चालदा महासू महाराज 15 दिसंबर की सुबह पश्मी धाम पहुंचे। लगभग 6 दिन 14 घंटे में पूरी हुई इस देव यात्रा के दौरान करीब 70 किलोमीटर की दूरी तय की गई।

0.44 किलोमीटर प्रति घंटा रही औसत गति यात्रा के दौरान विधि-विधान, बागड़ी और पारंपरिक अनुष्ठानों के कारण देवता की औसत गति लगभग 0.44 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जबकि प्रतिदिन औसतन 10-11 किलोमीटर का मार्ग श्रद्धा और संयम के साथ तय किया गया। यह यात्रा लोकआस्था, परंपरा और धैर्य का जीवंत उदाहरण बनकर इतिहास में दर्ज हो गई।

तीन दिन पहले ही मंदिर पहुंचना शुरू हो गया था पूजा का सामान इस पावन आगमन से पूर्व ही देव परंपराओं का अनुपम उदाहरण देखने को मिला। चालदा महासू महाराज से जुड़ा बेशकीमती देव-सामान छत्र, निशान, आभूषण और पूजन सामग्री तीन दिन पहले ही क्रमशः पश्मी पहुंचना शुरू हो गया था।