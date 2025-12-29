नाहन में पेट्रोल पंप टैंक में 10 घंटे फंसा रहा तेंदुआ, लकड़ी के स्लीपर की मदद से वन विभाग ने ऐसे किया रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के पच्छाद उपमंडल मुख्यालय सराहां के समीप काहन गांव में एनएच के समीप खाली टैंक में तेंदुआ गिर गया।

देर रात को यह तेंदुआ किसी जानवर का पीछा करते हुए खाली टैंक में गिर गया। तेंदुए को सुबह करीब 6:30 बजे सैर करने आए एक व्यक्ति ने देखा। उसने इसकी जानकारी ग्रामीणों और वन विभाग की।

सराहां वन विभाग की टीम ने तेंदुआ को पकड़ने के लिए ना पिंजरा मंगावाया, ना ही तेंदुआ को पकड़ने से पहले बेहोश करने वाला इंजेक्शन मंगवाया। वन विभाग की टीम ने जुगाड़ लगाकर तेंदुए को पानी के टैंक से बाहर निकाला।