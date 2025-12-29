Language
    नाहन में पेट्रोल पंप टैंक में 10 घंटे फंसा रहा तेंदुआ, लकड़ी के स्लीपर की मदद से वन विभाग ने ऐसे किया रेस्क्यू

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:43 PM (IST)

    सिरमौर जिले के सराहां में एक तेंदुआ पेट्रोल पंप के पास खाली टैंक में गिर गया और लगभग 10 घंटे फंसा रहा। सुबह एक व्यक्ति ने उसे देखा, जिसके बाद वन विभाग ...और पढ़ें

    Hero Image

    सराहां में पेट्रोल पंप के समीप टैंक में गिरा तेंदुआ (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर के पच्छाद उपमंडल मुख्यालय सराहां के समीप काहन गांव में एनएच के समीप खाली टैंक में तेंदुआ गिर गया।

    देर रात को यह तेंदुआ किसी जानवर का पीछा करते हुए खाली टैंक में गिर गया। तेंदुए को सुबह करीब 6:30 बजे सैर करने आए एक व्यक्ति ने देखा। उसने इसकी जानकारी ग्रामीणों और वन विभाग की।

    सराहां वन विभाग की टीम ने तेंदुआ को पकड़ने के लिए ना पिंजरा मंगावाया, ना ही तेंदुआ को पकड़ने से पहले बेहोश करने वाला इंजेक्शन मंगवाया। वन विभाग की टीम ने जुगाड़ लगाकर तेंदुए को पानी के टैंक से बाहर निकाला।

    ग्रामीणों के अनुसार वन विभाग की टीम ने एक बड़ा स्लीपर लाया, उस स्लीपर को टैंक की दीवार के साथ खड़ा कर दिया। कुछ ही देर इंतजार करने के बाद तेंदुआ स्लीपर पर चढ़ते हुए बाहर निकाल कर जंगल की तरफ भाग गया। काहन गांव के ग्रामीणों ने बताया कि यह तेंदुआ उनके पालतू जानवरों और कुत्ते को अपना निवाला बना चुका है।