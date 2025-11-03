हिमाचल: सुन्नी में मतदाता सूची में गड़बड़ी पर SDM के पास पहुंचे लोग, वोटर्स ने जताई कड़ी आपत्ति
शिमला के सुन्नी में मतदाता सूची में गड़बड़ी सामने आई है, जहाँ मतदाताओं ने वार्डों में नामों की गलतियों और अदला-बदली की शिकायत की है। एसडीएम सुन्नी राजेश वर्मा को ज्ञापन सौंपकर लोगों ने आपत्ति जताई। एसडीएम ने मतदाता सूची की पुन: जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि नामांकन से आठ दिन पहले तक नाम दर्ज कराए जा सकते हैं।
संवाद सूत्र, जुन्गा (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में मतदाता सूची में गड़बड़ी सामने आई है। शिमला ग्रामीण की नगर पंचायत सुन्नी की मतदाता सूची में यह गड़बड़ी पाई गई है।
सोमवार को नगर पंचायत सुन्नी के विभिन्न वार्डों के मतदाताओं ने एसडीएम सुन्नी राजेश वर्मा को ज्ञापन सौंप कर मतदाता सूची में वार्ड की अदला-बदली और नामों की त्रुटि के आरोप लगाए हैं।
एसडीएम कार्यालय में लगभग एक दर्जन लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा कि उन्होंने जब मतदाता सूची में अपने नाम की जांच की तो संबंधित वार्ड में उनका नाम न होकर दूसरे वार्ड में पाया गया।
मतदाताओं के वार्ड बदल दिए
गौरव गुप्ता ने बताया कि वर्षों से उसका नाम वार्ड पांच में था, जबकि इस बार उसका नाम वार्ड संख्या सात में दर्ज है। इसी तरह अन्य मतदाताओं ने भी अपने नाम अन्य वार्डों में दर्ज होने की बात कही है।
मतदाता सूची में नाम फेरबदल पर जताई आपत्ति
एसडीएम राजेश वर्मा ने बताया कि लोगों ने मतदाता सूची में नाम फ़ेरबदल के लिए आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत में अन्य मतदाताओं के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए नगर पंचायत सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि पूरी मतदाता सूची को पुन: निरीक्षण किया जाए और सूची में रही त्रुटियों को जल्द दुरुस्त किया जाए।
नामांकन से आठ दिन पहले बना सकेंगे वोट
उन्होंने कहा कि 18 वर्ष के ऊपर के मतदाताओं को नामांकन से आठ दिन पहले अपना नाम दर्ज करने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर सीमा सोनी,साहिल भारद्वाज,गौरव गुप्ता, रविन्द्र गुप्ता, भूपेन्द्र, जयचन्द कंवर व अन्य मौजूद रहे।
