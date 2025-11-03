हिमाचल: मंडी में पंचायत तकनीकी सहायक का 1000 रुपये के लिए डोल गया ईमान, विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में विजिलेंस टीम ने एक पंचायत तकनीकी सहायक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सहायक संजय कुमार ने पंचायत समिति के एक सदस्य से 1000 रुपये की रिश्वत ली थी। विजिलेंस टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी ने पहले भी रिश्वत ली थी और वह कसाण पंचायत में कार्यरत है।
जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में विजिलेंस टीम ने पंचायत तकनीकी सहायक को रिश्वत लेते पकड़ा है। पंचायत समिति सदस्य से 1000 रुपये की रिश्वत ली। विजिलेंस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपित ने 500 रुपये तीन दिन पहले लिए थे। तकनीक सहायक संजय कुमार मंडी क्षेत्र की कसाण पंचायत में सेवारत है।
एक हजार रुपये के लिए सरकारी कर्मचारी ने अपना ईमान बेच दिया। बीडीसी सदस्य ने विजिलेंस टीम को भ्रष्ट कर्मचारी की शिकायत की थी।
टीम ने पूरी तैयारी के साथ एक हजार रुपये रिश्वत लेने के दौरान तकनीकी सहायक को रंगे हाथ दबोच लिया। विजिलेंस ने आरोपित कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है व आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
बिल पास करने के लिए मांगी थी रिश्वत
पंचायत के विकास कार्यों के बिल पास करने के लिए सदर मंडी के कसाण पंचायत के तकनीकी सहायक को 500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपित ने 1000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसमें 500 रुपये पहले दे दिए गए थे।
काफी समय से बिल पास नहीं कर रहा था कर्मी
ब्लाक समिति सदस्य नारायण सिंह ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि पंचायत तकनीकी सहायक पंचायत में करवाए गए कार्यों के बिल लंबे समय से पास नहीं कर रहा था।
500 पहले दे दिए थे व पांच सौ आज देने थे
तकनीकी कर्मचारी ने बीडीसी सदस्य से 1000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इसके लिए 500 रुपये उन्होंने पहले दे दिए थे और सोमवार को शेष राशि देनी थी।
विजिलेंस ने योजनाबद्ध तरीके से बिछाया जाल
जिस स्थान पर राशि दी जानी थी, विजिलेंस की टीम ने वहां पर योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और जब पंचायत तकनीकी सहायक ने रिश्वत ली तो उसे रंगे हाथों धरदबोचा। स्टेट विजिलेंस मंडी ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।
