हिमाचल: मंडी में पंचायत तकनीकी सहायक का 1000 रुपये के लिए डोल गया ईमान, विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा

जागरण संवाददाता, मंडी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में विजिलेंस टीम ने पंचायत तकनीकी सहायक को रिश्वत लेते पकड़ा है। पंचायत समिति सदस्य से 1000 रुपये की रिश्वत ली। विजिलेंस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपित ने 500 रुपये तीन दिन पहले लिए थे। तकनीक सहायक संजय कुमार मंडी क्षेत्र की कसाण पंचायत में सेवारत है।

एक हजार रुपये के लिए सरकारी कर्मचारी ने अपना ईमान बेच दिया। बीडीसी सदस्य ने विजिलेंस टीम को भ्रष्ट कर्मचारी की शिकायत की थी। टीम ने पूरी तैयारी के साथ एक हजार रुपये रिश्वत लेने के दौरान तकनीकी सहायक को रंगे हाथ दबोच लिया। विजिलेंस ने आरोपित कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है व आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बिल पास करने के लिए मांगी थी रिश्वत पंचायत के विकास कार्यों के बिल पास करने के लिए सदर मंडी के कसाण पंचायत के तकनीकी सहायक को 500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपित ने 1000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसमें 500 रुपये पहले दे दिए गए थे।

काफी समय से बिल पास नहीं कर रहा था कर्मी ब्लाक समिति सदस्य नारायण सिंह ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि पंचायत तकनीकी सहायक पंचायत में करवाए गए कार्यों के बिल लंबे समय से पास नहीं कर रहा था।