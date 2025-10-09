Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, नए विद्यार्थियों के स्वागत के दौरान हुआ विवाद

    By Shikha Verma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:48 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नए विद्यार्थियों के स्वागत समारोह के दौरान छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो गई। दो गुटों में मारपीट से परिसर में अफरा-तफरी मच गई, जिसमें कुछ छात्रों को चोटें आईं। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शिमला में यूनिवर्सिटी कैंपस में भिड़ते विद्यार्थी।

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विवि में वीरवार को एसएफआई व एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। ये झड़प सुबह गेट पर ही नए छात्रों के वेलकम के दौरान हुई। इस दौरान दोनों ही छात्र संगठन के छात्र विवि में आने वाले छात्रों को गेट वेलकम करते है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उस दौरान दोनों ही छात्र संगठनों में आपस में कहा सुनी हुई, दोनों ही संगठनों के छात्रों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। दोनों ही संगठनों के छात्रों के बीच जम कर लात घूंसे चले और तेजधार हथियार से भी एक दूसरे पर हमला किया। इस मामले में 6 से अधिक छात्र घायल हुए है। 

    25 कार्यकर्ताओं ने किया उन पर हमला : एबीवीपी 

    एबीवीपी की विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष अक्षय ने आरोप लगाया कि सुबह उनके पांच कार्यकर्ता गेट वेलकम कर रहे थे। इसी समय एसएफआई के करीब 25 कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि एसएफआई के गुंडातत्व लगातार ही विवि का माहौल खराब कर रहे हैं। इसमें एबीवीपी के तीन कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हैं ।

    एसएफआई का घूरने और कमेंट करने का आरोप

    एसएफआई के अध्यक्ष योगी ने बताया कि सभी कार्यकर्ता गेट पर खड़े थे। एक दम से एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कमेंट और घूरने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि एबीवीपी आए दिन विश्वविद्यालय में माहौल खराब कर रही है। एसएफआई की छात्राओं के साथ कमेंट और धमकाने की घटनाएं बढ़ रही हैं।

    यह भी पढ़ें: बिलासपुर बस हादसा : सिर में चोट लगी तो सीट के नीचे छिप गए, हादसे में बचे भाई-बहन ने बताया कैसे हुई अनहोनी

    विवि परिसर में तनाव, दोनों पक्ष ने की शिकायत

    घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में तनाव का माहौल है। इस मामले में दोनों ही पक्षों ने पुलिस में शिकायत दे दी है। पुलिस शिकायत के बाद मामले की जांच कर रही है। 

     