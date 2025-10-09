हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प, नए विद्यार्थियों के स्वागत के दौरान हुआ विवाद

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विवि में वीरवार को एसएफआई व एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। ये झड़प सुबह गेट पर ही नए छात्रों के वेलकम के दौरान हुई। इस दौरान दोनों ही छात्र संगठन के छात्र विवि में आने वाले छात्रों को गेट वेलकम करते है।

उस दौरान दोनों ही छात्र संगठनों में आपस में कहा सुनी हुई, दोनों ही संगठनों के छात्रों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। दोनों ही संगठनों के छात्रों के बीच जम कर लात घूंसे चले और तेजधार हथियार से भी एक दूसरे पर हमला किया। इस मामले में 6 से अधिक छात्र घायल हुए है।

25 कार्यकर्ताओं ने किया उन पर हमला : एबीवीपी एबीवीपी की विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष अक्षय ने आरोप लगाया कि सुबह उनके पांच कार्यकर्ता गेट वेलकम कर रहे थे। इसी समय एसएफआई के करीब 25 कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि एसएफआई के गुंडातत्व लगातार ही विवि का माहौल खराब कर रहे हैं। इसमें एबीवीपी के तीन कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हैं ।