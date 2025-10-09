बिलासपुर बस हादसा : सिर में चोट लगी तो सीट के नीचे छिप गए, हादसे में बचे भाई-बहन ने बताया कैसे हुई अनहोनी

-मलबे में दबे आठ वर्षीय बच्चे का शव मलबे से निकाला, 16 लोगों की गई जान

-मुख्यमंत्री ने स्पाट की जांच के दिए आदेश, स्वजन को चार-चार लाख रुपये देने की घोषणा

-कहा, हादसे के कारणों के पीछे किसी की लापरवाही पाई गई तो की जाएगी कड़ी कार्रवाई



जागरण संवाददाता, बरठीं (बिलासपुर)। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में बरठीं के पास भल्लू में मरोतन से घुमारवीं जा रही बस पर पहाड़ टूटने से 16 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में दो बच्चे 10 वर्षीय आरुषि व उसका आठ साल का भाई शौर्य ही सुरक्षित निकाले जा सके। दोनों बच्चे दुर्घटना के दौरान सीट के नीचे छिप गए थे, जिससे उनकी जान बच गई।

मलबे में दबा आठ वर्षीय राहुल पुत्र संजीव निवासी गांव फंडां, डाकघर मैर, जिला हमीरपुर भाग्यशाली नहीं रहा। उसका शव बुधवार को एनडीआरएफ की टीम ने मलबे से निकाला। सिर में चोट लगी तो सीट के नीचे छिप गए मां के साथ जा रही आरुषि ने बताया कि बस सामान्य गति से चल रही थी और दो स्टापेज के बाद में उन्हें उतरना था। वह बस में आगे की ओर बैठी हुई थी। पुल के पास धड़ाम की आवाज से पहाड़ी गिरी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। सिर पर चोट लगने के बाद वह और शौर्य सीट के नीचे छिप गए। उस अंधेरे में केवल चीखें ही सुनाई दे रहीं थीं। बहुत लंबे समय पर मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। बाद में बाहर से आवाजें आने लगी। तब तक बस में भीतर सभी लोग मौन हो गए थे।