खुशखबरी! हिमाचल में बनेगें दो नए बस अड्डे, व्यवसायिक परिसर व पार्किंग का भी होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में दो नए बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा। कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर व बिलासपुर के मंडी-भराड़ी में ये बस अड्डे बनेंगे। इसके अलावा चंबा में व्यवसायिक परिसर व कार पार्किंग का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं, नगरोटा बगवां, पालमपुर, डलहौजी, घुमारवीं, उदयपुर, सरकाघाट, नाहन, बिलासपुर, पांवटा साहिब और नाहन बस अड्डों की हालत में सुधार किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन बस अड्डों में मरम्मत का कार्य किया जाएगा, जिसे अगले तीन महीनों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जबकि नए बस अड्डों के निर्माण के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। बस अड्डों की हालत खस्ताहाल गौरतलब है कि हिमाचल में रोजाना लाखों लोग बसों में सफर करते हैं। बस अड्डों के व्यावसायिक परिसर और पार्किंग से अच्छी खासी कमाई भी होती है। इसके बावजूद प्रदेश में कई बस अड्डों की हालत काफी ज्यादा खराब है। हाल ही में आयोजित बस अड्डा प्राधिकरण की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई थी, जिसके बाद इनकी हालत में सुधार करने के निर्देश दिए गए थे।