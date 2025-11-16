Shimla: संजौली में दो कारों के बीच हुई टक्कर की चपेट में आ गया 5 साल का बच्चा, तेज रफ्तार ने ले ली मासूम की जान
शिमला के संजौली में दो कारों की टक्कर में एक 5 वर्षीय बच्चे की दुखद मौत हो गई। ढली की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार क्रेटा कार ने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे खड़े बच्चे को टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक दुखद हादसा पेश आया है। संजौली के साथ लगते चलौंटी में दो कारों की टक्कर हो गई। इन कारों की चपेट में 5 साल का एक बच्चा आ गया। इस दुर्घटना में मासूम बच्चे की मौत हो गई है।
बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला ले जाया गया है। बच्चा चौपाल क्षेत्र का निवासी है, जो माता-पिता के साथ यहां आया था। वहीं पुलिस ने संजौली थाना के तहत मामल दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है।
ढली से शिमला की तरफ आ रही कार की चपेट में आ गया बच्चा
जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर को क्रेटा कार ढली की ओर से शिमला की तरफ आ रही थी और अचानक नियंत्रण खो बैठी। इस टक्कर की चपेट में सड़क किनारे मौजूद 4-5 साल का एक मासूम भी आ गया। हादसा इतना भीषण था कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लिया
घटना की जानकारी मिलते ही संजौली थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
कार चालक के विरुद्ध मामला दर्ज
प्रारंभिक जांच में क्रेटा कार की तेज रफ्तार और लापरवाही को कारण माना जा रहा है। पुलिस ने लापरवाही करने वाले चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
