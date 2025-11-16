Shimla: संजौली में दो कारों के बीच हुई टक्कर की चपेट में आ गया 5 साल का बच्चा, तेज रफ्तार ने ले ली मासूम की जान

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक दुखद हादसा पेश आया है। संजौली के साथ लगते चलौंटी में दो कारों की टक्कर हो गई। इन कारों की चपेट में 5 साल का एक बच्चा आ गया। इस दुर्घटना में मासूम बच्चे की मौत हो गई है।



बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला ले जाया गया है। बच्चा चौपाल क्षेत्र का निवासी है, जो माता-पिता के साथ यहां आया था। वहीं पुलिस ने संजौली थाना के तहत मामल दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है।

ढली से शिमला की तरफ आ रही कार की चपेट में आ गया बच्चा जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर को क्रेटा कार ढली की ओर से शिमला की तरफ आ रही थी और अचानक नियंत्रण खो बैठी। इस टक्कर की चपेट में सड़क किनारे मौजूद 4-5 साल का एक मासूम भी आ गया। हादसा इतना भीषण था कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।