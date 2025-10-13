Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shimla Fire: शिमला में ढाई करोड़ से बने झाहरू नाग शनेरी का मंदिर में चल रही थी प्रतिष्ठा की तैयारी और लग गई आग

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 01:14 PM (IST)

    शिमला में ढाई करोड़ की लागत से बने झाहरू नाग शनेरी मंदिर में आग लग गई। मंदिर में प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी चल रही थी। आग से मंदिर का काफी हिस्सा जल गया, मूर्तियां और कीमती सामान नष्ट हो गए। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जिला शिमला के रामपुर क्षेत्र में नाग शनेरी मंदिर में लगी आग। जागरण

    संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर (शिमला)। Shimla News, हिमाचल प्रदेश के शिमला में करोड़ों रुपये की लागत से बना मंदिर जल गया। जिला शिमला के रामपुर उपमंडल की शिंगला पंचायत में स्थित झाहरू नाग शनेरी का नवनिर्मित मंदिर भीषण आग की चपेट में आ गया। यह चार मंजिला मंदिर हाल ही में पूरा हुआ था और इसकी प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इससे पहले ही यह दुखद घटना घट गई। 

    करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस मंदिर में से 60 लाख रुपये की राशि सरकार की ओर से दी गई थी, जबकि शेष राशि स्थानीय लोगों के सहयोग से जुटाई गई थी। आग लगने से मंदिर को भारी नुकसान हुआ है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आग पर काबू पाना था मुश्किल

    स्थानीय लोगों के अनुसार, आग इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में पूरे मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग को सूचना देने के बावजूद आग पर काबू पाने में समय लग गया।

    ग्रामीण मंदिर में आग लगने से दुखी

    मंदिर कमेटी और ग्रामीणों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगजनी के कारणों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह मंदिर क्षेत्र की आस्था का केंद्र माना जाता था और इसकी क्षति से स्थानीय लोगों में शोक और रोष व्याप्त है।

    नुकसान की भरपाई की मांग

    प्रशासन से मांग की जा रही है कि नुकसान की भरपाई की जाए और जिम्मेदारों का जल्द पता लगाया जाए। पंचायत प्रधान राज कुमार गौतम ने अग्निकांड की सूचना स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दी है।

     

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: दिवाली पर विभाग के भरोसे न रहें, देख-परख ही खाएं मिठाई, करोड़ों की टेस्टिंग वैन खा रही जंग और फील्ड स्टाफ दफ्तर में 