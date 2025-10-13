Shimla Fire: शिमला में ढाई करोड़ से बने झाहरू नाग शनेरी का मंदिर में चल रही थी प्रतिष्ठा की तैयारी और लग गई आग

संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर (शिमला)। Shimla News, हिमाचल प्रदेश के शिमला में करोड़ों रुपये की लागत से बना मंदिर जल गया। जिला शिमला के रामपुर उपमंडल की शिंगला पंचायत में स्थित झाहरू नाग शनेरी का नवनिर्मित मंदिर भीषण आग की चपेट में आ गया। यह चार मंजिला मंदिर हाल ही में पूरा हुआ था और इसकी प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इससे पहले ही यह दुखद घटना घट गई।



करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस मंदिर में से 60 लाख रुपये की राशि सरकार की ओर से दी गई थी, जबकि शेष राशि स्थानीय लोगों के सहयोग से जुटाई गई थी। आग लगने से मंदिर को भारी नुकसान हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आग पर काबू पाना था मुश्किल स्थानीय लोगों के अनुसार, आग इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में पूरे मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग को सूचना देने के बावजूद आग पर काबू पाने में समय लग गया।

ग्रामीण मंदिर में आग लगने से दुखी मंदिर कमेटी और ग्रामीणों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगजनी के कारणों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह मंदिर क्षेत्र की आस्था का केंद्र माना जाता था और इसकी क्षति से स्थानीय लोगों में शोक और रोष व्याप्त है।