    शिमला: बच्चे को कांटेदार झाड़ी से पीटने के मामले में शिक्षिका से पुलिस थाने में पूछताछ, स्टाफ पर भी बनाया मामला

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:38 PM (IST)

    शिमला के रोहड़ू में एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका द्वारा छात्र को कांटेदार झाड़ी से पीटने के मामले में पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। शिक्षिका से पूछताछ की गई है और अन्य शिक्षकों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। पिटाई का वीडियो शिक्षिका ने खुद बनाया था, जिसमें वह छात्र को पीटती हुई दिख रही है। मुख्य अध्यापिका को निलंबित कर दिया गया है।

    शिमला के सरकारी स्कूल में बच्चे से क्रूरता मामले में शिक्षिका से पुलिस थाना में पूछताछ हुई है। जागरण आर्काइव

    संवाद सूत्र, रोहड़ू शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में बच्चे से क्रूरता मामले में पुलिस कार्रवाई भी शुरू हो गई है। उपमंडल रोहड़ू की राजकीय प्राथमिक पाठशाला गावणा में शिक्षिका की ओर से छात्र की कमीज उतरवाकर कांटेदार झाड़ी से पिटाई के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 

    बुधवार को शिक्षिका से पुलिस थाना रोहड़ू में पूछताछ की गई। इस दौरान अन्य शिक्षक, पीटीए सदस्यों सहित कुछ अन्य लोग भी पहुंचे थे।

    मौके पर मौजूद अन्य शिक्षकों पर भी होगा एक्शन

    सूत्रों की मानें तो पिटाई के दौरान मौके पर मौजूद अन्य शिक्षकों व लोगों पर भी गाज गिरना लगभग तय है। पुलिस अब अन्य शिक्षकों व कमरे में मौजूद अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है। पिटाई का वीडियो जुलाई में अध्यापिका ने स्वयं अपने मोबाइल फोन से बनवाया है। 

    कांटेदार झाड़ी से पीटा था छात्र

    वीडियो में दिखाई दे रहा है कि शिक्षिका बिना कमीज के खड़े छात्र की कांटेदार झाड़ी से पिटाई कर रही है। वीडियो प्रसारित होने के बाद मुख्य अध्यापक के पद पर तैनात रीना राठौर के निलंबन के आदेश मंगलवार को ही जारी हो गए थे। 


    अन्य लोगों पर अपराध को बढ़ावा देने का मामला 

    एसडीपीओ रोहड़ू प्रणव चौहान ने बताया कि शिक्षिका के बयान दर्ज किए हैं। वीडियो बनाने के दौरान कुछ अन्य लोगों की उपस्थिति भी सामने आई है। वीडियो में दिखाई दे रहे अन्य लोगों पर भी इस अपराध को बढ़ावा देने का संदेह है। इसलिए एफआइआर में धारा 3 (5) बीएनएस को शामिल किया गया है। इन लोगों की पुख्ता पहचान होने के बाद ही उन्हें इस अपराध के मामले में शामिल किया जाएगा।

