शिमला: बच्चे को कांटेदार झाड़ी से पीटने के मामले में शिक्षिका से पुलिस थाने में पूछताछ, स्टाफ पर भी बनाया मामला

संवाद सूत्र, रोहड़ू शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में बच्चे से क्रूरता मामले में पुलिस कार्रवाई भी शुरू हो गई है। उपमंडल रोहड़ू की राजकीय प्राथमिक पाठशाला गावणा में शिक्षिका की ओर से छात्र की कमीज उतरवाकर कांटेदार झाड़ी से पिटाई के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुधवार को शिक्षिका से पुलिस थाना रोहड़ू में पूछताछ की गई। इस दौरान अन्य शिक्षक, पीटीए सदस्यों सहित कुछ अन्य लोग भी पहुंचे थे। मौके पर मौजूद अन्य शिक्षकों पर भी होगा एक्शन सूत्रों की मानें तो पिटाई के दौरान मौके पर मौजूद अन्य शिक्षकों व लोगों पर भी गाज गिरना लगभग तय है। पुलिस अब अन्य शिक्षकों व कमरे में मौजूद अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है। पिटाई का वीडियो जुलाई में अध्यापिका ने स्वयं अपने मोबाइल फोन से बनवाया है।