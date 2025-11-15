संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को सील करने की मांग, जुम्मे की नमाज पर हुआ था विवाद; ...संदिग्ध गतिविधि की आशंका

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में संजौली मस्जिद में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दिन विवाद के बाद ढांचे को सील करने की मांग उठी है। देवभूमि संघर्ष समिति जिला प्रशासन और निगम प्रशासन से मस्जिद के ढांचे को सील करने की मांग करेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनका तर्क है कि अब अवैध ढांचे को निगम के आदेश के बाद कोर्ट ने भी इसके अवैध होने पर मुहर लगाई है। इसलिए इसे अब सील कर दिया जाना चाहिए, ताकि इसमें किसी भी तरह की गतिविधियां न हो सकें। इसकी बिलजी पानी की सुविधा को भी काट दिया जाना चाहिए।