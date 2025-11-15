Himachal Panchayat Chunav: 29 पंचायतों की मतदाता सूची लटकी, अब वोट बनाने के लिए लगेंगे 50 रुपये; ...कब होंगे चुनाव?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार 3577 पंचायतों में से 3548 ग्राम पंचायतों और 70 शहरी निकायों की मतदाता सूचियां तैयार कर ली हैं। हमीरपुर जिले के बमसन ब्लाक की शेष 29 पंचायतों की मतदाता सूची पहली दिसंबर, 2025 को जारी की जाएगी।



ऐसे में पंचायत चुनाव में देरी संभव है। दिसंबर में चुनाव होने पर संशय बना हुआ है। राज्य चुनाव आयोग की जनवरी में ही चुनाव करवाने की तैयारी है।

पुरुष मतदाता अधिक प्रदेश में कुल 55,19,709 मतदाता पंजीकृत हुए हैं, जिनमें 27,26,548 महिलाएं और 27,93,161 पुरुष शामिल हैं। इस प्रकार, पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं की तुलना में 66,613 अधिक है। ये सूचियां आयोग की वेबसाइट https://sechimachal.nic.in और वोटर सारथी एप के माध्यम से देखी जा सकती हैं।

पहली अक्टूबर को 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवा बना सकेंगे वोट निर्वाचन आयोग द्वारा नाम दर्ज करने की अंतिम तिथि पहली अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। जो व्यक्ति पहली अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, वे मतदाता बनने के लिए पात्र हैं। यदि अंतिम मतदाता सूची में किसी पात्र व्यक्ति का नाम शामिल नहीं है, तो वह संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर दो रुपये का शुल्क अदा कर आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

निकायों में 50 रुपये शुल्क के साथ बना सकेंगे मत नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम की मतदाता सूची में नाम शामिल न होने पर, संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी एवं उपमंडलाधिकारी के कार्यालय में 50 रुपये का शुल्क अदा कर आवेदन किया जा सकता है।