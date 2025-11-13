हिमाचल में नए बने निकायों में चुनाव करवाने की अवधि छह माह से 2 साल बढ़ाई, सरकार का चुनावी प्रक्रिया में बड़ा संशोधन

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों की चल रही चुनावी तैयारी के बीच प्रदेश में नई बनी नगर पालिकाओं के पहले चुनाव करवाने की अवधि को छह माह से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया है। इस संबंध में शहरी विकास विभाग की तरफ से हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 को अधिसूचित किया गया है।



हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगरपालिकाओं के गठन और उनके चुनाव संबंधी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस संशोधन के लागू होने से राज्य सरकार को नई नगरपालिकाओं के गठन के बाद चुनाव कराने के लिए अधिक लचीलापन मिलेगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि प्रशासनिक तैयारी, विकासात्मक योजना निर्माण, और शहरी क्षेत्रों के ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए समय मिले।

