    Shimla News: खड़ापत्थर के पास टैक्सी और ट्रक में जोरदार टक्कर, छह लोग घायल

    By Rohit Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 04:26 PM (IST)

    शिमला के जुब्बल में खड़ापत्थर के पास टैक्सी और ट्रक की टक्कर में छह लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता के अनुसार, टैक्सी चालक की लापरवाही के कारण हादसा हुआ, जिसमें टैक्सी में सवार सभी लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जुब्बल के खड़ापत्थर में टैक्सी और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सूत्र, जुब्बल (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में एक खतरनाक सड़क हादसा पेश आया है। जुब्बल के खड़ापत्थर में टैक्सी और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 

    वहीं जुब्बल थानो के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कारवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यह हादसा शनिवार रात को पेश आया है। 

    संगड़ाह निवासी की शिकायत पर मामला दर्ज

    अभिषेक पुत्र सतपाल, निवासी बराग संगड़ाह के बयान पर पुलिस ने इस बारे में मामला दर्ज किया है। पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता ने बताया कि शनिवार रात जब वह सोलन से रोहड़ू एचआरटीसी बस में आ रहे थे। खड़ापत्थर में बस शील-घाट रोड की ओर मुड़ गई। 

    टैक्सी में सवार थे छह लोग

    अभिषेक रोहड़ू जाने के लिए टैक्सी में सवार हो गए। टैक्सी में ड्राइवर अनिल, उसकी पत्नी पोमिला, बेटी आन्या, बेटा सक्षय और एक नेपाली व्यक्ति भी बैठे थे। 

    धार कैंची के पास हुआ हादसा

    रात लगभग 8 बजकर 30 बजे जब वाहन धार-कैंची के पास पहुंचा तो सामने से हाटकोटी की ओर से एक ट्रक आ रहा था। आरोप है कि टैक्सी चालक अनिल तेज़ और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। नियंत्रण खोने के बाद टैक्सी ट्रक से जा टकराई। 

    टैक्सी चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप

    हादसे में टैक्सी में बैठे सभी छह लोग घायल हो गए। यह हादसा टैक्सी चालक की लापरवाही से हुआ बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

