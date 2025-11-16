Shimla News: खड़ापत्थर के पास टैक्सी और ट्रक में जोरदार टक्कर, छह लोग घायल

संवाद सूत्र, जुब्बल (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में एक खतरनाक सड़क हादसा पेश आया है। जुब्बल के खड़ापत्थर में टैक्सी और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।



वहीं जुब्बल थानो के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कारवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यह हादसा शनिवार रात को पेश आया है।

संगड़ाह निवासी की शिकायत पर मामला दर्ज अभिषेक पुत्र सतपाल, निवासी बराग संगड़ाह के बयान पर पुलिस ने इस बारे में मामला दर्ज किया है। पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता ने बताया कि शनिवार रात जब वह सोलन से रोहड़ू एचआरटीसी बस में आ रहे थे। खड़ापत्थर में बस शील-घाट रोड की ओर मुड़ गई।