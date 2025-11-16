हिमाचल: शादी करवाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 20 दिन बाद सब कुछ लेकर फरार हो गई दुल्हन; 4 गिरफ्तार
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शादी करवाकर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दुल्हन शादी के 20 दिन बाद घर से सारा सामान लेकर फरार हो गई थी। पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है और लोगों को ऐसे गिरोहों से सावधान रहने की सलाह दी है।
संवाद सहयोगी, नगरोटा बगवां। शादी करवाकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में पंजाब से संबंधित दो महिलाओं, चालक व एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में अब इस तरह के अन्य मामले भी उजागर होने की उम्मीद जगी है।
शनिवार को पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने पंजाब के एक गिरोह के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। इस मामले में पंजाब नंबर की एक गाड़ी में सवार दो महिलाओं, चालक और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। डीएसपी अंकित शर्मा ने इस बाबत पुष्टि की है।
पटियालकड़ के व्यक्ति से की थी शादी
इस गिरोह की एक सदस्य ने नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के तहत पटियालकड़ पंचायत में एक व्यक्ति से शादी की थी। शादी अगस्त में हुई थी।
20 दिन बाद विवाहिता गहने व नकदी लेकर हो गई फरार
शादी के 20 दिन बाद ही विवाहिता घर से गहने और नकदी लेकर फरार हो गई थी। शनिवार को इस महिला व उसके अन्य साथियों को गांव के लोगों ने देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया।
सुजानपुर की तरफ जा रहे थे शातिर, पुलिस ने पकड़े
डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि पंजाब के ये लोग सुजानपुर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में काबू कर लिया। उन्होंने बताया कि ऐसी शादियां करवाने में एक स्थानीय व्यक्ति भी शामिल है और वह भी पैसे लेता था। आरोपित कुछ पैसे अपने पास रखता था और कुछ पंजाब के गिरोह को देता था।
उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। डीएसपी ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के मामलों की सूचना पुलिस को दें
