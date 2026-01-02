Language
    शिमला में 'मिशन क्लीन', तीन साल में 2002 नशा तस्कर गिरफ्तार; 12 गिरोह की टूटी कमर

    By Rohit Sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 06:01 PM (IST)

    शिमला पुलिस ने 'मिशन क्लीन' के तहत नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की है। पिछले तीन वर्षों में 963 एनडीपीएस मामले दर्ज कर 2002 आरोपियों को गिरफ्तार किया ...और पढ़ें

    शिमला में तीन साल में 2002 नशा तस्कर गिरफ्तार। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। जिला में नशा तस्करों पर पुलिस ने मिशन क्लीन के तहत जमकर कार्रवाई की है। पुलिस का यह अभियान अभी भी जारी है। इस अभियान के तहत पिछले 3 वर्षों में 963 मामले एनडीपीएस एक्ट के तहतइ दर्जं किए गए है। इनमें से 633 मामले सिर्फ चिट्टे के है।

    वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक शिमला पुलिस ने इन मामलों में 2002 आरोपियों की गिरफ्तारियां की है। इनमें 74 महिलाएं भी शामिल है। शिमला पुलिस नशा तस्करी ने करीब 12 गिरोह की कमर तोड़ने का काम किया है। इनमें शाही महात्मा गिरोह, शाह गिराेह, विजय सोनी गिरोह, गुरमीत गिरोह, रंजन गिरोह, खोलीघाट गिरोह और राधे गैंग जैसे गिरोह शामिल है।

    वहीं, पुुलिस ने मिशन क्लीन के साथ भरोसा अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी पुलिस सुनिश्चित कर रही है। जन भागीदारी के माध्यम से जिला में नशा तस्करों के खिलाफ एक मजबूत सूचना तंत्र तैयार किया है।

    इसके तहत युवक मंडलों, महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहो, पंचायतों व शहरी निकायों के प्रतिनिधियों के सहयोग से जिला में मजबूत सूचना तंत्र तैयार किया गया है, ताकि जिला से नशे का सफाया किया जा सके। जिला में नशे का नेटवर्क तोड़ने में शिमला पुलिस को मिशन क्लीन के तहत काफी सफलता हाथ लगी हैं, लेकिन एसपी शिमला संजीव गांधी के नेतृत्व में शिमला पुलिस जिले से नशे का नामो निशान मिटाने के लिए प्रयासरत है।

    शिमला पुलिस जिला में नशा मुक्ति और नशे से ग्रसित पंचायतों की जिओ मैपिंग भी की गई है। इससे पुलिस को हर पंचायत व गांव में होने वाली गतिविधियों की भी जानकारी रहेगी। इसके नशा नशा तस्करों एवं नशे का सेवन करने वालों का डाटा भी तैयार किया गया है।

    किस वर्ष कितने मामले

    वर्ष          एनडीपीएस के केस दर्ज      आरोपी पकड़े

    2023      424 मामले          796 आरोपी
    2024      267 मामले       613 आरोपी
    2025      272 मामले      593 आरोपी

    चिट्टे के मामले

    वर्ष, चिट्टे के मामले, चिट्टा पकड़ा
    2023, 267 मामले, 2,570 किलोग्राम
    2024, 190 मामले, 3,001 किलोग्राम
    2025, 176 मामले, 2.21 किलोग्राम

    शिमला पुलिस ने पिछले 3 वर्षों में नशे के खिलाफ संकल्पित होकर किया है। जिला की पूूरी टीम ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए काम किया है। मिशन क्लीन के तहत बेहतर नतीजे पुलिस को मिले है।

    पिट एनडीपीएस के तहत भी बड़े नशा माफिया को हिरासत में लेने के लिए काम हो रहा है। वर्ष 2026 में भी पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा। नशा तस्करों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

    - संजीव गांधी, एसएसपी शिमला