शिमला में 'मिशन क्लीन', तीन साल में 2002 नशा तस्कर गिरफ्तार; 12 गिरोह की टूटी कमर

जागरण संवाददाता, शिमला। जिला में नशा तस्करों पर पुलिस ने मिशन क्लीन के तहत जमकर कार्रवाई की है। पुलिस का यह अभियान अभी भी जारी है। इस अभियान के तहत पिछले 3 वर्षों में 963 मामले एनडीपीएस एक्ट के तहतइ दर्जं किए गए है। इनमें से 633 मामले सिर्फ चिट्टे के है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक शिमला पुलिस ने इन मामलों में 2002 आरोपियों की गिरफ्तारियां की है। इनमें 74 महिलाएं भी शामिल है। शिमला पुलिस नशा तस्करी ने करीब 12 गिरोह की कमर तोड़ने का काम किया है। इनमें शाही महात्मा गिरोह, शाह गिराेह, विजय सोनी गिरोह, गुरमीत गिरोह, रंजन गिरोह, खोलीघाट गिरोह और राधे गैंग जैसे गिरोह शामिल है।

वहीं, पुुलिस ने मिशन क्लीन के साथ भरोसा अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी पुलिस सुनिश्चित कर रही है। जन भागीदारी के माध्यम से जिला में नशा तस्करों के खिलाफ एक मजबूत सूचना तंत्र तैयार किया है।

इसके तहत युवक मंडलों, महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहो, पंचायतों व शहरी निकायों के प्रतिनिधियों के सहयोग से जिला में मजबूत सूचना तंत्र तैयार किया गया है, ताकि जिला से नशे का सफाया किया जा सके। जिला में नशे का नेटवर्क तोड़ने में शिमला पुलिस को मिशन क्लीन के तहत काफी सफलता हाथ लगी हैं, लेकिन एसपी शिमला संजीव गांधी के नेतृत्व में शिमला पुलिस जिले से नशे का नामो निशान मिटाने के लिए प्रयासरत है।

शिमला पुलिस जिला में नशा मुक्ति और नशे से ग्रसित पंचायतों की जिओ मैपिंग भी की गई है। इससे पुलिस को हर पंचायत व गांव में होने वाली गतिविधियों की भी जानकारी रहेगी। इसके नशा नशा तस्करों एवं नशे का सेवन करने वालों का डाटा भी तैयार किया गया है।