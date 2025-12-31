Himachal Toy Train: शिमला-कालका रेल यात्रियों को बड़ी राहत, अब दोपहर में भी मिलेगी टॉय ट्रेन

Language
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:17 PM (IST)

    रेलवे ने शिमला-कालका रेल यात्रियों के लिए नए साल पर दो नियमित ट्रेनों की समय-सारिणी में बदलाव किया है। अब शिमला से कालका के लिए दोपहर बाद भी ट्रेन सेव ...और पढ़ें

    शिमला-कालका रेल यात्रियों को बड़ी राहत (File Photo)

    जागरण संवाददाता शिमला। विश्व धरोहर में शामिल शिमला–कालका रेलवे लाइन पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने नए साल पर बड़ी सौगात दी है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने दो नियमित ट्रेनों की समय-सारिणी में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद अब शिमला से कालका के लिए दोपहर बाद भी रेल सेवा उपलब्ध होगी।

    इससे पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों दोनों को राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अब तक दोपहर के समय शिमला से कालका के लिए कोई सीधी ट्रेन सेवा नहीं थी। इससे यात्रियों को या तो सुबह जल्दी निकलना पड़ता था या फिर शाम तक इंतजार करना होता था। इस समस्या को देखते हुए 1 जनवरी 2026 से नई समय-सारिणी लागू की जा रही है।

    शिवालिक डीलक्स अब दोपहर 2:15 बजे चलेगी। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 52451 शिवालिक डीलक्स ट्रेन पहले कालका से सुबह 5:45 बजे चलकर 10:40 बजे शिमला पहुंचती थी और शाम 5:25 बजे शिमला से कालका के लिए रवाना होती थी। लेकिन

    क्या होगा टाइम टेबल

    अब नई समय-सारिणी के तहत यह ट्रेन दोपहर 2:15 बजे शिमला रेलवे स्टेशन से कालका के लिए प्रस्थान करेगी। इससे उन यात्रियों को खास फायदा होगा, जो दिन में शिमला घूमने के बाद उसी दिन वापस जाना चाहते हैं। जबकि उप मिक्स ट्रेन की अब उसी दिन होगी वापसी इसके अलावा उपमिक्स (पैसेंजर) ट्रेन की समय-सारिणी में भी अहम बदलाव किया गया है।

    पहले यह ट्रेन कालका से सुबह 8:00 बजे चलकर 11:55 बजे शिमला पहुंचती थी और अगले दिन सुबह 8:55 बजे शिमला से कालका के लिए रवाना होती थी। लेकिन अब रेलवे ने इसे उसी दिन वापस चलाने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था के अनुसार यह ट्रेन शाम 5:00 बजे शिमला से चलेगी और रात 10:20 बजे कालका पहुंचेगी।

    पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मिलेगा बड़ा लाभ

    रेल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से शिमला आने वाले पर्यटक बिना जल्दबाजी के शहर का आनंद ले सकेंगे। वहीं स्थानीय यात्रियों, व्यापारियों और कर्मचारियों के लिए भी सफर अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। दोपहर और शाम के समय ट्रेन उपलब्ध होने से सड़क मार्ग पर बढ़ते दबाव में भी कमी आने की उम्मीद है।