फैक्ट्री से सीधे कस्टमर तक... शिमला में लगेंगे फैक्ट्री आउटलेट जोन, लोगों को होगा फायदा

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 उद्योग और उद्यमिता के मंच के साथ ही आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत और उत्सव बनने जा रहा है। पहली बार महोत्सव के इतिहास में एक फैक्ट्री आउटलेट जोन की स्थापना की जा रही है, जहां लगभग 50 प्रतिष्ठित फैक्ट्री आउटलेट स्टाल लगाए जाएंगे।

उद्योग विभाग के निदेशक डॉ. युनूस ने बताया कि इन स्टालों पर नामी और भरोसेमंद ब्रांड्स के उत्पाद उपलब्ध होंगे। यह पहल उपभोक्ता हित को केंद्र में रखकर शुरू की गई है ताकि औद्योगिकरण का लाभ आम आदमी को मिल सके।

फैक्ट्री आउटलेट जोन में उपलब्ध उत्पाद हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 के फैक्ट्री आउटलेट स्टाल्स पर उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर विविध उत्पादों की श्रृंखला मिलेगी। फैक्ट्री आउटलेट स्टाल्स पर खाद्य उत्पाद और रेडी-टू-ईट फूड आइटम्स, हथकरघा, वस्त्र और पारंपरिक परिधान, घरेलू उपयोग के उपकरण, चमड़ा उत्पाद और स्पोर्ट्स शूज़, बेकरी और पैकेज्ड फूड और प्रदेश के स्थानीय और पारंपरिक उत्पाद उपलब्ध होंगे। ये सभी उत्पाद प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, कारीगरों के हुनर और एमएसएमई की गुणवत्ता को दर्शाएंगे।

उपभोक्ता को सीधा लाभ फैक्ट्री आउटलेट मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें उत्पादक और उपभोक्ता के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है, जिससे कीमतें कम होती हैं और गुणवत्ता बनी रहती है। यह मॉडल न केवल खरीदारी को सस्ता बनाता है, बल्कि पारदर्शिता और भरोसे को भी बढ़ावा देता है। यह जोन केवल उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी नहीं होगा, बल्कि एमएसएमई आधारित ब्रांड्स के लिए भी एक सुनहरा अवसर साबित होगा।