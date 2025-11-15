Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shimla News: लवी मेला देखने आए लोगों की कार खाई में गिरी, चालक की मौके पर मौत व 19 वर्षीय युवक घायल

    By Atul Kashyap Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 03:40 PM (IST)

    शिमला के लवी मेले में एक दुखद घटना हुई। मेले में आए लोगों की कार खाई में गिरने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक 19 वर्षीय युवक घायल हो गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में एक दर्दनाक हादसे में कार चालक की मौत हो गई व 19 साल का युवक घायल हो गया। पुलिस थाना रामपुर के तहत रोहड़ू रोड पर स्थित खनाशधार में बीती रात यह सड़क हादसा हुआ। 

    कार अनियंत्रित होकर करीब 60 से 70 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथ में सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार की चाबी लेकर चुपके घूमने निकल गए 

    घायल 19 वर्षीय तेनजिन नेगी निवासी पूह किन्नौर ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह 14 नवंबर को लवी मेला देखने रामपुर आया था। वहां उसकी मुलाकात अपने जीजा रिंगजिन दोरजे और रिश्तेदार कर्मा दोरजे से हुई। तीनों ने मेला घूमने के बाद भद्राश में होटल रॉयल रीजेंसी में ठहराव किया। रात का भोजन करने के बाद रिंगजिन दोरजे कमरे में सो गए। इसी दौरान कर्मा दोरजे ने होटल रिसेप्शन से रिंगजिन की कार की चाबी ली और तेनजिन के साथ कार में सवार होकर निकल पड़े। 

    अचानक कार से नियंत्रण खो बैठा चालक

    कार कर्मा दोरजे चला रहा था। जैसे ही वे रोहड़ू रोड की ओर बढ़े और खनाशधार के पास पहुंचे, एक मोड़ पर अचानक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। कार सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में चालक कर्मा दोरजे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तेनजिन गंभीर रूप से घायल हो गया। 

    लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में जांच कर रही पुलिस

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को खाई से निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में जांच शुरू कर दी है।

    यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव परिणाम का क्या हिमाचल की राजनीति पर भी दिखेगा प्रभाव, सत्ताधारी कांग्रेस को क्या नसीहत दे रहे नतीजे? 

    यह भी पढ़ें: हिमाचल में बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती, सरकारी एजेंसी करेगी 1602 पदों पर नियुक्ति; विद्युत नियामक आयोग ने लगाई 2 शर्तें 