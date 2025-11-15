Shimla News: लवी मेला देखने आए लोगों की कार खाई में गिरी, चालक की मौके पर मौत व 19 वर्षीय युवक घायल

संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में एक दर्दनाक हादसे में कार चालक की मौत हो गई व 19 साल का युवक घायल हो गया। पुलिस थाना रामपुर के तहत रोहड़ू रोड पर स्थित खनाशधार में बीती रात यह सड़क हादसा हुआ।



कार अनियंत्रित होकर करीब 60 से 70 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथ में सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

कार की चाबी लेकर चुपके घूमने निकल गए घायल 19 वर्षीय तेनजिन नेगी निवासी पूह किन्नौर ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह 14 नवंबर को लवी मेला देखने रामपुर आया था। वहां उसकी मुलाकात अपने जीजा रिंगजिन दोरजे और रिश्तेदार कर्मा दोरजे से हुई। तीनों ने मेला घूमने के बाद भद्राश में होटल रॉयल रीजेंसी में ठहराव किया। रात का भोजन करने के बाद रिंगजिन दोरजे कमरे में सो गए। इसी दौरान कर्मा दोरजे ने होटल रिसेप्शन से रिंगजिन की कार की चाबी ली और तेनजिन के साथ कार में सवार होकर निकल पड़े।

अचानक कार से नियंत्रण खो बैठा चालक कार कर्मा दोरजे चला रहा था। जैसे ही वे रोहड़ू रोड की ओर बढ़े और खनाशधार के पास पहुंचे, एक मोड़ पर अचानक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। कार सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में चालक कर्मा दोरजे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तेनजिन गंभीर रूप से घायल हो गया।