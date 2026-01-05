शिमला से हरोली स्थानांतरित हुआ एसडीआरएफ कार्यालय, भीड़ कम करने के लिए सरकार ने उठाया ऐसा कदम

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) कार्यालय को शिमला से ऊना के हरोली क्षेत्र स्थित कौशल विकास संस्थान, पालकवाह खास में स्थानांतरित कर दिया है। सोमवार को इस सम्बंध में अधिसूचना जारी कर दी है। एसडीआरएफ को 15 जनवरी तक नए परिसर में स्थानांतरित करना होगा।

अभी तक 7 कार्यालय हो चुके हैं शिफ्ट राज्य सरकार शिमला शहर में भीड़भाड़ को कम करने के लिए अभी तक 7 कार्यालयों को शिफ्ट कर चुकी है। सोमवार को आठवां कार्यालय शिफ्ट कर दिया है। एक और कार्यालय होगा शिफ्ट राज्य सूचना आयोग को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की तैयारी है। सरकार कह चुकी है कि अन्य प्राप्त प्रस्तावों पर भी गुण-दोष आधार पर निर्णय लिया जाएगा। शिमला में करोड़ों रुपये किराया दे रही सरकार सरकार शिमला में कई भवनों का किराया करोड़ों में दे रही है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि खाली भवनों का उपयोग किया जाए। शिमला शहर 25 हजार की आबादी के लिए बसाया गया था। मौजूदा समय में यदि साथ लगते क्षेत्रों को भी जोड़ कर देखा जाए तो 4 से 5 लाख की आबादी रहती है।

विभाग नहीं निगम व आयोग के कार्यालय ही बदले

शिमला से कोई विभाग का कार्यालय शिफ्ट नहीं किया, केवल आयोग व निगम के कार्यालय बदले हैं। शिमला से ये कार्यालय किए स्थानांतरित कार्यालय का नाम- जिला जहां शिफ्ट किया



हिप्र. भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड मुख्यालय- हमीरपुर



कौशल विकास निगम- मंडी (सुंदरनगर)



प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्यप्राणी)- कांगड़ा (धर्मशाला)



हिमाचल प्रदेश रेरा कार्यालय- कांगड़ा (धर्मशाला)



हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम- कांगड़ा (धर्मशाला)



नशा निवारण बोर्ड- हमीरपुर



एपी एंड टी (आर्ड पुलिस एंड ट्रेनिंग ऑफिस) की ट्रेनिंग शाखा- कांगड़ा (डरोह)