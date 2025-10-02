Language
    Himachal News: मुख्य सचिव की कुर्सी संभालने के बाद मुख्यमंत्री से मिले संजय गुप्ता, इन अहम विषयों पर हुई चर्चा

    By Parkash Bhardwaj Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 06:01 PM (IST)

    Himachal Chief Secretaryवरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता ने मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। इस दौरान प्रशासनिक मामलों पर चर्चा हुई जिससे फेरबदल की संभावना बढ़ गई है। गुप्ता के पास टीसीपी और हाउसिंग विभाग भी हैं। हिमाचल में पहली बार मुख्य सचिव का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है।

    मुख्य सचिव की कुर्सी संभालने के बाद मुख्यमंत्री से मिले संजय गुप्ता।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Chief Secretary, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने के बाद वर्ष, 1988 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सरकारी आवास ओक ओवर में मुलाकात की। मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त दायित्व संभालने के बाद उनकी मुख्यमंत्री के साथ यह शिष्टाचार भेंट थी।

    जानकारी के अनुसार उन्होंने इस दौरान प्रशासनिक मामलों को लेकर मुख्य रूप से चर्चा की। इसमें आगामी समय में प्रशासनिक फेरबदल किए जाने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। प्रशासन में यह फेरबदल व्यापक स्तर पर हो सकता है।

    इसमें उच्च प्रशासनिक स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों दायित्व सौंपे जाने के अलावा आगामी पंचायती राज एवं स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए एसडीएस के तबादले भी हो सकते हैं।

    संजय गुप्ता के पास टीसीपी और हाउसिंग विभाग भी

    संजय गुप्ता के पास इस समय मुख्य सचिव के अतिरिक्त दायित्व के अलावा टीसीपी और हाउसिंग जैसे विभाग भी रहेंगे। ऐसा संभव है कि प्रशासनिक फेरबदल होने के बाद वह इस दायित्व से मुक्त हो जाएं।

    प्रदेश में पहली बार मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार

    हिमाचल में पहली बार मुख्य सचिव का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है। इससे पहले इस पद पर नियमित ही नियुक्ति होती रही है। पिछली भाजपा सरकार तथा वर्तमान कांग्रेस सरकार ने वरीयता सूची में अव्वल होने के बावजूद अधिकारियों को मुख्य सचिव पद की कुर्सी नहीं सौंपी थी।

    कुलदीप कुमार भी मुख्यमंत्री से मिले

    हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1.11 लाख रुपए का चेक भेंट किया। इस अवसर पर आयोग के सदस्य विजय डोगरा और दिग्विजय मल्होत्रा भी उपस्थित थे।

