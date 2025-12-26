Shimla News: मरीजों के लिए बुरी खबर! रेजिडेंट डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया एलान, प्रभावित हो सकती हैं स्वास्थ्य सुविधाएं

जागरण संवाददाता, शिमला। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) शिमला के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 27 दिसंबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का एलान किया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (RDA) आईजीएमसी शिमला ने इस संबंध में कॉलेज प्रशासन को लिखित सूचना सौंप दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डॉ. राघव पर हुए हमले का विरोध आरडीए द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि हाल ही में आईजीएमसी परिसर में हुई गंभीर घटना के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता बनी हुई है। संगठन का आरोप है कि इस मामले में अब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे डॉक्टरों में असुरक्षा का माहौल है।

टर्मिनेशन आदेश रद्द करने की मांग रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी प्रमुख मांगों में डॉ. राघव के खिलाफ जारी टर्मिनेशन आदेश को तुरंत रद्द करने,अस्पताल परिसर में हुई मारपीट और तोड़फोड़ की घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने, संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करनेऔर डॉक्टरों को धमकी देने के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।