चैंपियन बेटी रेणुका से मिलकर भावुक हुईं मां, शिमला के हाटकोटी मंदिर में शीश नवाया, किसे दिया सफलता का श्रेय?

जागरण टीम, शिमला। महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्वकप जीतने के बाद भारतीय टीम की स्टार गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर शनिवार को घर पहुंचीं। दोपहर बाद वह शिमला जिले के हाटकोटी मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने मां हाटकोटी के दरबार में माथा टेका और विश्वकप जीत की खुशी माता को समर्पित की। रेणुका के घर वापसी की खबर मिलते ही पूरा इलाका उत्साह से भर उठा।

रेणुका को मां ने लगाया गले, हुईं भावुक हाटकोटी पहुंचने पर उनकी माता सुनीता ठाकुर, परिवार के अन्य सदस्य और स्थानीय लोगों ने उनका ढोल-नगाड़ों, फूलमालाओं और जयकारों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। मां सुनीता ने बेटी रेणुका को मिलते ही गले लगा लिया व वह भावुक हो गईं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे।

रेणुका बोलीं, जीवन का सबसे बड़ा क्षण इस मौके पर रेणुका सिंह ठाकुर ने कहा कि महिला विश्वकप जीतना उनके जीवन का सबसे बड़ा क्षण है और वह इस सफलता को अपने माता-पिता, कोच और हिमाचल की जनता के आशीर्वाद को समर्पित करती हैं। उन्होंने कहा कि वह आगे भी देश का नाम रोशन करने के लिए पूरी मेहनत जारी रखेंगी।