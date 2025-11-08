विश्व चैंपियन रेणुका ठाकुर को लगा झटका, बड़े टूर्नामेंट से पहले टीम से बाहर; वापसी की क्या है संभावना?

वीरेंद्र ठाकुर, धर्मशाला। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) विश्वकप विजेता टीम की सदस्य रेणुका सिंह ठाकुर को झटका लगा है। इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद रेणुका को उनकी टीम से बाहर कर दिया गया है। अब वह शायद ही साथी खिलाड़ियों के साथ मैच खेलती नजर आएंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को भी चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली रेणुका पर फ्रेंचाइजी ने विश्वास नहीं जताया है। लगातार तीन सीजन में आरसीबी की अहम सदस्य रेणुका को इस बार मेगा डब्ल्यूपीएल आक्शन के लिए आरसीबी ने रिटेन नहीं किया है।

टीम ने कप्तान स्मृति मंधाना, आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलिस पेरी, विकेटकीपर के साथ विस्फोटक बल्लेबाज रिचा घोष व गेंदबाज श्रेयंका पाटिल को तरजीह दी है। रेणुका को रिलीज करने की वजह उनका डब्ल्यूपीएल के तीसरे सीजन में प्रदर्शन ठीक न होना भी हो सकता है। रिटेंशन की लिस्ट सात नवंबर को जारी की गई थी। इस बार मेगा आक्शन नवंबर के अंतिम सप्ताह में होने की उम्मीद है।

वापसी की संभावना कम हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल की रेणुका ठाकुर इस बार महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 में नई टीम से खेलती हुई नजर आ सकतीं हैं। हालांकि संभावना यह भी है कि आरसीबी मेगा आक्शन में दोबारा उन्हें टीम के साथ जोड़ ले, लेकिन इसकी संभावना कम है क्योंकि अन्य टीमें भी उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहेंगी। टीम ने पिछली बार उन्हें डेढ़ करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था।