Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विश्व चैंपियन रेणुका ठाकुर को लगा झटका, बड़े टूर्नामेंट से पहले टीम से बाहर; वापसी की क्या है संभावना?

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:49 PM (IST)

    अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) विश्वकप विजेता टीम की सदस्य रेणुका सिंह ठाकुर को उनकी टीम से बाहर कर दिया गया है। महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली रेणुका को इस बार रिटेन नहीं किया गया है। हरलीन देओल को भी गुजरात जायंट्स ने रिलीज कर दिया है। अब इन दोनों खिलाड़ियों पर मेगा ऑक्शन में बोली लगेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    विश्व चैंपियन भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहीं रेणुका सिंह ठाकुर।

    वीरेंद्र ठाकुर, धर्मशाला। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) विश्वकप विजेता टीम की सदस्य रेणुका सिंह ठाकुर को झटका लगा है। इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद रेणुका को उनकी टीम से बाहर कर दिया गया है। अब वह शायद ही साथी खिलाड़ियों के साथ मैच खेलती नजर आएंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को भी चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली रेणुका पर फ्रेंचाइजी ने विश्वास नहीं जताया है। लगातार तीन सीजन में आरसीबी की अहम सदस्य रेणुका को इस बार मेगा डब्ल्यूपीएल आक्शन के लिए आरसीबी ने रिटेन नहीं किया है। 

    टीम ने कप्तान स्मृति मंधाना, आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलिस पेरी, विकेटकीपर के साथ विस्फोटक बल्लेबाज रिचा घोष व गेंदबाज श्रेयंका पाटिल को तरजीह दी है। रेणुका को रिलीज करने की वजह उनका डब्ल्यूपीएल के तीसरे सीजन में प्रदर्शन ठीक न होना भी हो सकता है। रिटेंशन की लिस्ट सात नवंबर को जारी की गई थी। इस बार मेगा आक्शन नवंबर के अंतिम सप्ताह में होने की उम्मीद है। 

    वापसी की संभावना कम 

    हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल की रेणुका ठाकुर इस बार महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 में नई टीम से खेलती हुई नजर आ सकतीं हैं। हालांकि संभावना यह भी है कि आरसीबी मेगा आक्शन में दोबारा उन्हें टीम के साथ जोड़ ले, लेकिन इसकी संभावना कम है क्योंकि अन्य टीमें भी उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहेंगी। टीम ने पिछली बार उन्हें डेढ़ करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था। 

    हरलीन देओल को भी किया है रिलीज

    इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की ओर से खेलने वालीं चंडीगढ़ निवासी एवं विश्व कप विजेता टीम की सदस्य हरलीन देओल को भी गुजरात जायंट्स (जीजी) ने रिलीज कर दिया है। उन्हें 40 लाख रुपये में टीम का हिस्सा बनाया था। 

    यह भी पढ़ें: पीएम मोदी ने क्रिकेटर रेणुका ठाकुर की मां को क्यों किया प्रणाम? बेटी के लिए किए संघर्ष पर कही दिल छू लेने वाली बात 

    हो सकती है धनवर्षा

    अब इन दोनों खिलाड़ियों पर मेगा आक्शन में बोली लगेगी। उम्मीद है कि दोनों खिलाड़ियों पर अच्छी धनवर्षा भी सकती है, क्योंकि इन दोनों के नाम के साथ विश्वकप विजेता का टैग लग चुका है। यही नहीं, दोनों को टीम किसी टीम का नेतृत्व मिलने की भी संभावना है। गुजरात जायंट्स (जीजी) व यूपी वारियर्स (यूपीडब्ल्यू) को अपने साथ ज्यादा खिलाड़ी जोड़ने हैं। ऐसे में रेणुका व हरलीन इन टीमों में शामिल हो सकती हैं।

    यह भी पढ़ें: विश्व चैंपियन रेणुका सिंह को इनाम और नौकरी देगी हिमाचल सरकार, CM सुक्खू ने की फोन पर बात; गेंदबाजी की जमकर की तारीफ