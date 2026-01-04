शिमला में पंजाबी गायक गैरी संधू ने CM सुक्खू से की भेंट, कई मुद्दों पर हुई खास चर्चा

राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से रविवार को उनके सरकारी आवास ओक ओवर में प्रसिद्ध पंजाबी गायक और युवा आइकन गैरी संधू ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और प्रदेश के समृद्ध लोक कलाओं को प्रदेश की उभरती अर्थव्यवस्था से जोड़ने जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

गैरी संधू चाहते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हिमाचल में उनका आशियाना हो। शनिवार को अपनी प्रस्तुति के दौरान भी उन्होंने कहा कि वह चाहेंगे कि मुख्यमंत्री उनको आशियाना दिलाने में मददगार हों। शिमला में आयोजित हो रहे हिम एमएसएमई फेस्ट-2026 में गैरी संधू ने मुख्य कलाकार के रूप में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उन्होंने कला और उद्यमिता को एक साथ वैश्विक मंच प्रदान करने की प्रदेश सरकार की पहल की सराहना की।