हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष का भाजपा पर बड़ा आरोप, केंद्रीय सहायता में अड़ंगा लगाने का काम कर रहे इनके नेता
Himachal Pradesh Congress कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा नेताओं पर राजनीतिक द्वेष के कारण आपदा राहत में केंद्रीय सहायता रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ की सहायता राशि जारी न होने पर चिंता जताई। प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और केंद्र से हिमाचल को विशेष राहत देने का आग्रह किया।
राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Congress, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रदेश भाजपा के नेताओं पर आरोप लगाया है कि वह राजनीतिक द्वेष के चलते आपदा प्रभावित प्रदेश के पुनर्निर्माण व राहत कार्यों में केंद्रीय सहायता को लेकर अड़ंगा लगा रहें हैं। उन्होंने हैरानी जताई है कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ की आपदा सहायता अभी तक प्रदेश को जारी नहीं हुई है, जो बहुत ही चिंतनीय हैं।
प्रेस को जारी बयान में प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में एकजुटता के साथ आपदा प्रभावित प्रदेश के पुनर्निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए दिन रात कार्य कर रही हैं।
प्रतिभा सिंह ने भाजपा की कटाक्ष करते हुए कहा कि वह प्रदेश सरकार पर हर रोज अनाप शनाप बयानबाजी कर प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही हैं।
केंद्र से प्रदेश को कोई भी वित्तीय मदद नही मिल रही है, बावजूद इसके प्रदेश सरकार अपने सीमित संसाधनों से अपने उत्तरदायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह कर रही हैं।
हिमाचल को विशेष राहत दे केंद्र
प्रतिभा सिंह ने जीएसटी की दरों को कम करने से प्रदेश को होने वाले राजस्व घाटे को पूरा करने के लिये हिमाचल को विशेष राहत देने का आग्रह करते हुए कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के विकास के लिए विशेष नीति बनाई जानी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में मैदानी इलाकों की अपेक्षाकृत निर्माण व पुनर्निर्माण कार्यों में अधिक लागत आती हैं।
सांसद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करें काम
प्रतिभा सिंह ने प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों से फिर आग्रह किया है कि वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास व आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए केंद्रीय नेताओं से प्रदेश को विशेष आर्थिक सहायता दिलवाने में सार्थक योगदान करें,इसके लिए प्रदेश के लोग व कांग्रेस इन सांसदों की आभारी रहेंगी।
