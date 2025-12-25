अटल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि, डॉ. राजीव बिंदल ने प्रतिमा पर चढ़ाई पुष्पांजलि; बताया हिमाचल से गहरा नाता
शिमला में अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्मजयंती पर डॉ. राजीव बिंदल ने रिज मैदान में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बिंदल ने कहा कि अटल जी क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शिमला। पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्मजयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने रिज मैदान शिमला स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।
इस अवसर पर डॉ. बिंदल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिमाचल प्रदेश के साथ गहरा और आत्मीय संबंध रहा है। उन्होंने हमेशा पर्वतीय राज्यों की आवश्यकताओं को समझते हुए नीतियां बनाई, जिनका लाभ आज भी प्रदेश को मिल रहा है।
डॉ. बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी की दूरदर्शी सोच की एक ऐतिहासिक मिसाल है। इस योजना से हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों को सड़क सुविधा मिली, गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़े और आम जनजीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आया।
उन्होंने कहा कि अटल जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा, सुशासन और जनकल्याण को समर्पित रहा है और उनके विचार आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मार्गदर्शक हैं।
