हिमाचल: राधा स्वामी सत्संग ब्यास परौर में पर्यावरणीय उल्लंघन पर NGT ने लिया स्वतः संज्ञान, नोटिस जारी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के परौर स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास में हो रहे कथित अवैध निर्माण और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने बड़ा कदम उठाया है। एनजीटी की प्रधान पीठ नई दिल्ली ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं।



पंचायत घनेटा की प्रधान सीमा कुमारी और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भेजी गई पत्र याचिका पर यह कार्रवाई की गई है। प्रधान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और डॉ. अफरोज अहमद शामिल हैं, ने पाया कि मामले में पर्यावरणीय दृष्टि से गंभीर प्रश्न उठते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिना अनुमति पेड़ कटान याचिका में आरोप लगाया गया है कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास परौर परिसर में बिना अनुमति के पेड़ों की कटाई की जा रही है। संरक्षित चाय बागानों और कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा ताहल खड्डु के बाढ़ क्षेत्र में निर्माण कर प्राकृतिक जलधारा और पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्यों के चलते कूहलें और प्राकृतिक जल स्रोत अवरुद्ध हो चुके हैं।