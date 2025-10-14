हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर गरमाई राजनीति, प्रदेश के दो नेता पहुंचे दिल्ली; रजनी पाटिल ने सौंपी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की घोषणा जल्द हो सकती है। इसके लिए नाम लगभग तय कर दिए हैं। बीते शुक्रवार को शिमला पहुंचीं प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित कई मंत्रियों व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी।



उन्होंने पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक ली है। पाटिल बीते रोज ही दिल्ली लौट गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर कई नेता दौड़ में हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधायक कुलदीप राठौर व विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार का नाम आगे है।



मंगलवार सुबह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और ठियोग से विधायक एवं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर भी दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि दोनों की अपनी बैठकें दिल्ली में हैं, लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर गरमाई राजनीति के बीच दोनों नेताओं का दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है।

रजनी पाटिल सौंप चुकी हैं रिपोर्ट सूत्रों की मानें तो रजनी पाटिल अपनी रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित शीर्ष नेतृत्व को सौंप चुकी हैं। अध्यक्ष के बाद राज्य कार्यकारिणी की घोषणा होगी। राज्य कार्यकारिणी के लिए भी नाम तय किए जा चुके हैं, चूंकि कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें अध्यक्ष की सहमति जरूरी रहती है इसलिए संगठन महासचिव व एक-दो अन्य पदों को अध्यक्ष के नाम की घोषणा के बाद ही तय किया जाता रहा है।

पंचायत चुनाव के कारण अब और देरी नहीं प्रदेश में इस साल दिसंबर में पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में हाईकमान अध्यक्ष के साथ राज्य व जिला कार्यकारिणी की घोषणा जल्द कर सकता है। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शिमला आया है। ऐसे में उनके दिल्ली लौटने या फिर उनसे अनुमति लेकर इसके गठन की संभावना है।