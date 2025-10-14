हिमाचल: मानसून में हुई तबाही पर सुक्खू सरकार ने केंद्र से मांगी बड़ी आर्थिक मदद, 2023 में मांगे थे 12 हजार करोड़

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान आपदा से हुए नुकसान की भरपाई को लेकर सुक्खू सरकार ने केंद्रीय सहायता के लिए ज्ञापन भेज दिया है। प्रदेश सरकार ने इस बार मानसून के दौरान हुए 5909.30 करोड़ रुपये का ज्ञापन भेजा है। इस प्रस्ताव के जरिये प्रदेश सरकार ने केंद्र से तुरंत राहत राशि जारी करने का मामला उठाया है।

प्रदेश में 2023 में मानसून के दौरान 12 हजार करोड़ रुपये का ज्ञापन भेजा गया था। नुकसान के आधार पर वित्तीय मदद मांगी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल दौरे के दौरान राज्य को 1500 करोड़ की मदद की घोषणा की थी।

47 बादल फटने की घटनाएं हुईं केंद्र को भेजे गए ज्ञापन में बरसात के दौरान बादल फटने की 47 घटनाएं, 97 अचानक बाढ़ और 149 भूस्खलन की घटनाएं दर्शाई हैं। इसमें कुल 454 मौतें हुईं, जिसमें आपदा के तहत 254 लोगों की बाढ़, भूस्खलन व अन्य कारणों से मौत और 190 की सड़क हादसों के कारण मौत हुई। प्रदेश में मानसून के दौरान हुए नुकसान और गृह मंत्रालय के मापदंडों के आधार पर दावा किया गया है।