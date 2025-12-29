शिमला: डॉ. राघव निरुला की बर्खास्तगी की होगी समीक्षा, बनेगी नई कमेटी; CM सुक्खू का एलान

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आश्वासन के बाद रेजिडेंट डॉक्टर वापस अपने काम पर लौट आए हैं। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों की अस्पताल वापसी पर उनका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि डा. राघव निरुला की बर्खास्तगी की समीक्षा करने के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा।

'सरकार किसी का भी बुरा नहीं चाहती' मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी डॉक्टर का करियर खराब नहीं करना चाहती। डॉक्टर की बर्खास्तगी सरकार ने नहीं, बल्कि अस्पताल प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर विभाग की ओर से किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में काम कर रही है। सरकार किसी का भी बुरा नहीं चाहती। डॉक्टरों के वापस काम पर लौटने से आम जनता को राहत मिलेगी। मामले में भाजपा कर रही राजनीति मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है। भाजपा का एक विधायक इस पूरे मामले में डॉक्टर के साथ, जबकि दूसरा विधायक के मरीज का साथ देता नजर आया।