Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    शिमला: डॉ. राघव निरुला की बर्खास्तगी की होगी समीक्षा, बनेगी नई कमेटी; CM सुक्खू का एलान

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 02:51 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के आश्वासन के बाद रेजिडेंट डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। मुख्यमंत्री ने डॉ. राघव निरुला की बर्खास्तगी ...और पढ़ें

    Hero Image

    डॉ. राघव नरूला की बर्खास्तगी की होगी समीक्षा (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आश्वासन के बाद रेजिडेंट डॉक्टर वापस अपने काम पर लौट आए हैं। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों की अस्पताल वापसी पर उनका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि डा. राघव निरुला की बर्खास्तगी की समीक्षा करने के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'सरकार किसी का भी बुरा नहीं चाहती'

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी डॉक्टर का करियर खराब नहीं करना चाहती। डॉक्टर की बर्खास्तगी सरकार ने नहीं, बल्कि अस्पताल प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर विभाग की ओर से किया गया है। 

    उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में काम कर रही है। सरकार किसी का भी बुरा नहीं चाहती। डॉक्टरों के वापस काम पर लौटने से आम जनता को राहत मिलेगी।

    मामले में भाजपा कर रही राजनीति 

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है। भाजपा का एक विधायक इस पूरे मामले में डॉक्टर के साथ, जबकि दूसरा विधायक के मरीज का साथ देता नजर आया।

    उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयानों पर तो कोई प्रतिक्रिया देने का अर्थ ही नहीं है, क्योंकि वे रोजाना कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। 