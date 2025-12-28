नए साल पर हिमाचल जाने वालों के लिए जरूरी खबर! शिमला में पर्यटकों की उमड़ी भीड़; 90% होटल पूरी तरह पैक

राज्य ब्यूरो, शिमला। नव वर्ष के आगाज के लिए देवभूमि हिमाचल में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मिली जानकारी के अनुसार मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा 30 और 31 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हिमपात की संभावनाएं जताई गई है। इसके कारण प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के होटलों की पर्यटकों ने एडवांस बुकिंग करवा ली है।

ऐसे में 30 व 31 दिसंबर को होटल पैक रहने वाले हैं। शिमला, मनाली में पर्यटकों की अधिक संख्या के कारण होटलों में आक्यूपेंसी 80 से 90 प्रतिशत तक हो गई है। जबकि कांगड़ा में करीब 80 प्रतिशत, कसौली में भी करीब 85 प्रतिशत बताई जा रही है। इन दिनों शिमला सहित मनाली और धर्मशाला में विंटर कार्नेवाल चल रहा है। जिसमें पर्यटक हिमाचल संस्कृति और हिमाचली व्यंजनों और हथकरघा व हस्तशिल्प का भरपूर आनंद ले रहे हैं।

प्रदेश के पांच, तीन सितारा और अन्य होटलों में नव वर्ष पर पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन रखे गए हैं। जिसमें बेस्ट कपल के अलावा अन्य प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम रखे हैं। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर विशेष सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित की जा रही हैं।

ऐसे में 30 व 31 दिसंबर को यदि हिमपात होता है तो इससे पर्यटन को पंख लग सकते हैं और लंबे समय से हिमपात की उम्मीद लगा रहे पर्यटकों व स्थानीय लोगों की उम्मीद पूरी हो सकती है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों में बीते सप्ताह की अपेक्षा इस सप्ताह होटलों की आक्यूपेंसी में 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है। पर्यटन स्थल पर्यटकों से सराबोर हैं। वाहनों की संख्या के बढ़ने के कारण जगह-जगह ट्रेफिक जाम लग रहा है।