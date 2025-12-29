VIDEO: हिमाचल के सभी अस्पतालों में फिर लौटे डॉक्टर, OPD शुरू होने से मरीजों को मिली राहत
जागरण संवाददाता, शिमला। शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने से मरीजों को बड़ी राहत मिली है। ताजा जानकारी के अनुसार, अस्पताल में डॉक्टरों ने काम फिर से शुरू कर दिया है, जिससे नियमित उपचार बहाल हो गया है।
स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह सामान्य
हड़ताल के दौरान प्रभावित रही स्वास्थ्य सेवाएं अब पूरी तरह सामान्य हो रही हैं। अस्पताल की सभी ओपीडी में डॉक्टरों ने फिर से काम संभाल लिया है। सभी मेडिकल स्टॉफ नियमित रूप से मरीजों के उपचार में जुट गए हैं। हड़ताल खत्म होने और डॉक्टर्स के फिर अस्पताल लौटने से मरीजों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है।
अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस
गौरतलब है कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) शिमला की रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन (RDA) ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के आश्वासन के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली है। आरडीए ने कहा है कि सीएम सुक्खू ने डॉ. राघव नरूला की बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने का आश्वासन दिया है।सोमवार से अस्पताल की ओपीडी शुरू हो जाएगी और मरीजों को पहले की तरह की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा।
डॉक्टर-मरीज मेरे परिवार: CM
वहीं, रविवार को दिल्ली से लौटने के बाद सीएम सुक्खू ने कहा कि डॉक्टर चाहते हैं कि बातचीत से समाधान निकले तो उन्हें हड़ताल खत्म कर ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। डॉक्टर व मरीज सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। किसी का करियर बर्बाद करना सरकार की मंशा नहीं है।
