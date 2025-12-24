IGMC शिमला मारपीट मामला: सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर राघव निरुला नौकरी से बर्खास्त; जांच में दोनों पक्ष पाए गए दोषी

जागरण संवाददाता, शिमला। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मरीज और डॉक्टर के बीच हुई मारपीट के मामले में बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर सीनियर रेजिडेंट डॉ. राघव निरुला की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। यह आदेश निदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, हिमाचल प्रदेश द्वारा 24 दिसंबर 2025 को जारी किया गया।

आदेश में बताया गया है कि अनुशासनात्मक जांच समिति से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट में 22 दिसंबर 2025 को पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में तैनात सीनियर रेजिडेंट डॉ. राघव निरुला और 36 वर्षीय मरीज अर्जुन के बीच हाथापाई की पुष्टि हुई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था, जिसके आधार पर मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की गई।

जांच में यह भी सामने आया कि मरीज के तीमारदारों द्वारा संबंधित डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है और मामला पुलिस जांच के अधीन है। इससे पहले 22 दिसंबर को डॉ. राघव निरुला को रेजिडेंट डॉक्टर पॉलिसी-2025 की क्लॉज-9 के तहत निलंबित किया गया था।

सरकार द्वारा गठित जांच समिति ने 72 घंटे के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि इस घटना के लिए दोनों पक्ष- मरीज और सीनियर रेजिडेंट जिम्मेदार हैं। समिति के अनुसार यह आचरण कदाचार, दुर्व्यवहार और एक सार्वजनिक सेवक के लिए अनुचित व्यवहार की श्रेणी में आता है तथा रेजिडेंट डॉक्टर पॉलिसी-2025 का उल्लंघन है।