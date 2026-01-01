हिमाचल के कॉलेजों में 2026 से बदलेगा स्नातक परीक्षा पैटर्न, मेजर-माइनर विषयों पर होगा जोर



जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय चल रहे प्रदेश के कॉलेज में 2026 में स्नातक की परीक्षाओं का पूरा पैटर्न बदल दिया जाएगा। स्नातक की परीक्षा अब मेजर और माइनर के तहत होगी। मेजर सब्जेक्ट के 50 क्रेडिट होंगे, इसी तरह से माइनर इलेक्टिव स्किल डेवलपमेंट, अन्य गतविधियों के 50 क्रेडिट होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वर्तमान में चली हुई व्यवस्था के तहत स्नातक में तीन विषयों का चयन किया जाता है। इन विषयों के सालाना परीक्षा होती है। मेजर, माइनर का कोई भी सिस्टम वर्तमान में नहीं है । नई शिक्षा प्रणाली के लागू होने के बाद स्नातक कक्षाओं में कक्षा को पास करने के लिए मेजर के 50 क्रेडिट के अलावा बाकी अन्य के 50 क्रेडिट होंगे।

इसमें युवाओं की स्किल डेवलपमेंट के साथ में अन्य गतिविधियों में किस तरह से हिस्सा लिया है। छात्र का किस तरह का प्रदर्शन, खेल सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में रहा है। इस पर भी काम किया जाना प्रस्तावित है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के डीन आफ स्टडीज प्रोफेसर बीके शिवराम ने कहा कि अगले साल से कक्षाओं की परीक्षा का पैटर्न पूरी तरह से बदल जाएगा । नई शिक्षा नीति को भले ही लागू पहले कर दिया गया था लेकिन इसे पूरी तरह से कॉलेज में परीक्षा प्रणाली में 2026 में लाया जाना प्रस्तावित है।