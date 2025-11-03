हिमाचल में 3577 पंचायतों में ही होंगे चुनाव, नहीं होगा नई का गठन, पंचायती राज मंत्री ने स्पष्ट की स्थिति

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली के चुनाव से पहले नई पंचायतों का गठन नहीं होगा। इस दौरान केवल पंचायतों का पुनर्गठन किया जाएगा। इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों और खंड विकास अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

ऐसे में अब प्रदेश में 3577 पंचायत प्रधान व उपप्रधान और वार्ड पंच के लिए चुनाव होगा। पंचायती राज विभाग की तरफ से पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य जिला उपायुक्तों को जहां पर पहले प्रस्ताव मिले थे और बरसात में आपदा के दौरान प्रस्ताव का निपटारा नहीं हो सका था, उन्हें 15 नवंबर से पूर्व पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

80 के करीब पंचायतों में होगा पुनर्गठन प्रदेश में केवल 80 के करीब पंचायतें हैं, जिनमें पुनर्गठन की प्रकिया को पूरा किया जा रहा है, जबकि बाकी की पंचायतों में पुनर्गठन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। इसके तहत एक पंचायत के कुछ क्षेत्र को दूसरी पंचायत में शामिल किया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने मांगी अधिकारियों की सूची राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और शहरी निकाय के चुनाव के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारियों के अलावा पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए हैं और इस संबंध में सभी की सूची मांगी गई है।

25 ब्लॉक की सीमाओं और पंचायतों में आया बदलाव प्रदेश में जिला परिषद के 249 सदस्यों 91 ब्लाक समिति सदस्यों के लिए चुनाव होना है। प्रदेश में 10 नए ब्लाक बनाए गए हैं, जिनमें नई पंचायत समितियों को बनाया गया है। ऐसे में प्रदेश में ब्लाक 91 हैं। एक ब्लाक पर एक पंचायत समिति होती है। दस नए ब्लाक बनने के कारण 25 ब्लाक की सीमाओं और पंचायतों में बदलाव आया है।

42 पंचायतें हुई कम नए नगर निगम और नगर पंचायतों के बनने के कारण 42 पंचायतें कम हुई हैं जबकि योल कैंट क्षेत्र में चार नई पंचायतें बनी हैं। ऐसे में 46 पंचायतों की सीमाओं में बदलाव हुआ था। प्रदेश में पंचायत की संख्या 3615 थी जो 3577 रह गई है।